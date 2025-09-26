自由電子報
娛樂 最新消息

（影）吳慷仁拒金鐘赴中上演捲舌音！杜汶澤猛酸：舌頭這麼會捲、會舔

〔記者蕭方綺／台北報導〕杜汶澤今宣傳主演的影集《零日攻擊》，他主演第九集《突圍》這週將播出，這齣戲將報名明年金鐘獎，問他是否會參與金鐘，會不會像吳慷仁一樣不願報名？他不愧是活躍於網路社群的人，突然模仿起吳慷仁昨天在小紅書拍的中國捲舌音喝豆汁的影片，酸他：「吳慷仁講這普通話口音好厲害啊，他舌頭這麼會捲、這麼會舔。」提議金鐘獎可以設立「最佳舌頭獎」，吳慷仁絕對會報名。

杜汶澤今宣傳主演的影集《零日攻擊》。（記者陳奕全攝）杜汶澤今宣傳主演的影集《零日攻擊》。（記者陳奕全攝）

然而杜汶澤過往也常在中國拍戲，有融入當地口音？他立刻回「沒有」，指出過去曾在中國和王寶強、小瀋陽拍電影，當時小瀋陽一口北京腔，連邀請他抽菸的問句，像是「杜哥來一根唄」，杜汶澤都聽不懂，還反問「小先生，你在講什麼」。

只是話語到此，他不忘再酸吳慷仁：「你問吳慷仁，他（這句話）一定聽得懂。」只是這部電影最後沒上，杜汶澤自己補充：「那齣電影因為我有參與，所以不能上。」因他因政治立場，是中國所謂的「劣跡藝人」。

杜汶澤模仿吳慷仁捲舌音後大喊好累。（記者陳奕全攝）杜汶澤模仿吳慷仁捲舌音後大喊好累。（記者陳奕全攝）

話題又接回來吳慷仁，杜汶澤繼續用捲舌音模仿吳慷仁的中國口音，他說：「吳慷仁是很好的演員耶，去中國這麼短的時間，這麼努力，我真的佩服。」最後還清了清喉嚨，直呼：「這種講話方式好辛苦，我等下要預約按摩。」

杜汶澤自認到了現在的年紀，只會享受過程，過癮就好。（記者陳奕全攝）杜汶澤自認到了現在的年紀，只會享受過程，過癮就好。（記者陳奕全攝）

此外，話題回來杜汶澤自己會不會報名明年金鐘獎，他自認到了現在的年紀，「只會享受過程，過癮就好，對演戲只有兩個目標，就是沒有對其他人造成干擾，還讓自己有爽到就好。」

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

點圖放大header
點圖放大body

