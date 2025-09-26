自由電子報
娛樂 星座

九紫離火年關鍵轉折 4生肖有壓力更能逆轉勝

星座專家艾菲爾老師。（翻攝自臉書）星座專家艾菲爾老師。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕2025年在風水命理當中事具有關鍵轉折的一年，因為從今年開始三元九運正式進入「九運」時代，也被稱為「九紫離火運」週期為20年。九紫離火年節奏變快、人心變動、科技與創意勢力更如火如荼展開。從星象來看，象徵行動力、勇氣與意志力的火星跟代表感情、直覺的月亮相合，強大且充滿能量的磁場隨之激發。星座專家艾菲爾老師表示，這段期間內在熱情將被點燃，有機會把過去累積的壓力與困境轉化為前進力量。以下4個生肖就是能在壓力中脫穎而出收穫成就感的人生勝利組。

生肖蛇：默默蓄力，終能傑出

生肖蛇的朋友，你們天性沉著、善於謀劃，這段時間，你們的「逆轉勝」將來自於默默蓄力，終能傑出。你們可能在過去一段時間裡，一直處於一個不被看見的位置，默默地為一個專案或目標付出。然而，當火星與月亮相合，你們的內在能量將會達到一個爆發點。你可能會在一個關鍵時刻，以一個出人意料的點子或一份出色的成果，讓所有人都對你刮目相看。你的努力不再被埋沒，你的才華將被看見。這份成就感不僅來自於外在的讚賞，更源於你對自己能力的肯定，讓你感到所有的付出都是值得的。

生肖牛：堅毅沉著，守得雲開

生肖牛的朋友，你們的「逆轉勝」將來自于那份無人能及的堅毅沉著，守得雲開。你們天生不畏懼困難，願意為目標付出時間與精力。這段時間，你們可能會遇到一個需要長期奮鬥、看似看不到希望的挑戰。當周圍的人都選擇放棄時，你們依然會堅定地走下去。火星的能量會給予你們強大的行動力，讓你們能夠沉著應對每一個難關。最終，你會在一個所有人都意想不到的時刻，成功地克服挑戰，完成任務。這份成就感，是來自於你對自己的信念，讓你證明了只有堅持到底的人，才能看到勝利的曙光。

生肖猴：腦筋急轉，貴人相助

生肖猴的朋友，你們的「逆轉勝」將來自於那份靈活的頭腦與強大的貴人運。你們在壓力下特別擅長腦筋急轉，貴人相助。這段時間，你們可能會遇到一些看似無解的突發狀況，讓你們感到措手不及。然而，火星的能量會激發你們的潛能，讓你們在極短的時間內找到一個意想不到的解決方案。同時貴人運也會在此刻發揮作用，一個欣賞你才能或過去受過你幫助的人，可能會在關鍵時刻提供你一個寶貴的建議或實質的幫助，讓你輕鬆化解危機。這份成就感不僅來自於你的聰明才智，更來自於你平日積累的人脈與善意。

生肖馬：靈活應對，化險為安

生肖馬的朋友，你們的「逆轉勝」將來自于你們天生的樂觀與靈活，讓你們能夠靈活應對，化險為安。你們在面對困難時從不氣餒，而是將其視為一場冒險。這段時間，你們可能會遇到一些棘手的挑戰，但火星的能量會讓你們的行動力與應變能力達到巔峰。你們能夠以一種出人意料的方式，避開風險，抓住轉機。例如，一個看似失敗的專案，可能會因為你們的靈活調整而找到新的突破口，甚至取得比原定計畫更好的成果。這份成就感，是來自於你對生活的熱愛與信心，讓你證明了只要保持積極的心態，任何困境都能成為你前進的墊腳石。

