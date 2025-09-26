《中文怪物》爆爭議！隊長安娜「先選自己」晉級 拍片回應

網紅安娜在節目中擔任隊長。（翻攝YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「酷的夢」砸下500萬元製作大型實境節目《中文怪物》，找來上百名外籍人士挑戰中文，節目話題不斷。第二集昨（25）日播出，來自波蘭的參賽者安娜因展現超狂中文實力，被推選為隊長，沒想到在擁有晉級選擇權時，她竟然選擇「自己先晉級」，讓現場瞬間凝結，也立刻在網路掀起激烈討論。

安娜在節目中表現亮眼，成功答題獲得決定晉級人選的機會。原以為她會優先保護隊友，沒想到她卻脫口而出：「這一組有太多朋友，我沒辦法選，我選我自己。」此話一出，現場隊員與觀眾都愣住，韓國參賽者金炳秀直言有點不解，認為身為中文最好的隊長，安娜應該照顧隊友而非自己，團隊之間也因此出現微妙氛圍。

節目播出後，網友議論兩極，不少人狠酸她「根本我獨自升級欸」，但也有粉絲認為她並沒有錯，直言「比賽就是競爭，選自己合理又合規」。

對於外界批評，安娜火速在IG拍片回應，誠懇表示：「我知道我是冒著被炎上的風險，所以非常感謝理解我的人，謝謝那些願意幫我說話的朋友，讓我能平安度過今天。」真摯的話語讓許多支持者心疼，留言力挺「不要被酸民影響，妳真的很棒」、「靠實力贏來選擇權，選自己本來就合理」。

