自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《中文怪物》爆爭議！隊長安娜「先選自己」晉級 拍片回應

網紅安娜在節目中擔任隊長。（翻攝YouTube）網紅安娜在節目中擔任隊長。（翻攝YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「酷的夢」砸下500萬元製作大型實境節目《中文怪物》，找來上百名外籍人士挑戰中文，節目話題不斷。第二集昨（25）日播出，來自波蘭的參賽者安娜因展現超狂中文實力，被推選為隊長，沒想到在擁有晉級選擇權時，她竟然選擇「自己先晉級」，讓現場瞬間凝結，也立刻在網路掀起激烈討論。

網紅安娜在節目中決定讓自己優先晉級掀起爭議。（翻攝YouTube）網紅安娜在節目中決定讓自己優先晉級掀起爭議。（翻攝YouTube）

安娜在節目中表現亮眼，成功答題獲得決定晉級人選的機會。原以為她會優先保護隊友，沒想到她卻脫口而出：「這一組有太多朋友，我沒辦法選，我選我自己。」此話一出，現場隊員與觀眾都愣住，韓國參賽者金炳秀直言有點不解，認為身為中文最好的隊長，安娜應該照顧隊友而非自己，團隊之間也因此出現微妙氛圍。

節目播出後，網友議論兩極，不少人狠酸她「根本我獨自升級欸」，但也有粉絲認為她並沒有錯，直言「比賽就是競爭，選自己合理又合規」。

對於外界批評，安娜火速在IG拍片回應，誠懇表示：「我知道我是冒著被炎上的風險，所以非常感謝理解我的人，謝謝那些願意幫我說話的朋友，讓我能平安度過今天。」真摯的話語讓許多支持者心疼，留言力挺「不要被酸民影響，妳真的很棒」、「靠實力贏來選擇權，選自己本來就合理」。

在 Threads 查看
點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中