氣質女神海邊「飛高高」 羞認「乾了又濕」飄曖昧

〔記者張釔泠／台北報導〕氣質女星白安新歌《路邊野餐》MV上線，邀請青春勵志電影《進行曲》男主角牧森擔任MV男主角，兩人首度合作就在烈日海邊展開一場末日愛情旅程，MV中有擁抱、跳舞、戲水以及臉貼臉的親密互動，甚至上演如兒時的「飛高高」畫面。白安羞稱：「這是我有史以來和男主角最親密的MV！」

白安邀牧森共譜末日愛情旅程。（相信音樂提供）

《路邊野餐》取名啟發自導演畢贛的同名電影，歌詞靈感則延伸自電影背後所致敬的科幻小說《路邊野餐》。白安分享：「我想寫一段很短暫的愛情故事，兩人在最不該相遇的時候相遇，雖然從一開始就註定會結束，但彼此還是很珍惜當下的旅程。」MV邀請時尚實驗風格導演GINA奇異打造，白安形容：「MV有末日、科幻氛圍，這首歌雖然隱含壓抑的過往情感，但我希望畫面呈現是快樂。」

MV拍攝歷經18小時完成，其實白安在拍攝前剛從瑞士回來，頂著時差、幾乎未眠的狀態下，凌晨兩點半便出門開工，而牧森則是僅睡了一小時便投入拍攝；儘管兩人都睡眠不足，但隨著拍攝進行越拍越投入，反而比睡飽還high。MV中，牧森需要將白安高高舉起旋轉，白安笑說：「很好玩！很久沒有人這樣把我翻過來。」工作人員更打趣形容「把牧森當遊樂器材」。至於是否覺得累？牧森笑回：「白安很輕！但最後真的蠻累的，她還要求玩第二次！」兩人的互動自然歡樂又曖昧，其實導演也特別安排兩人在拍MV前提前見面熟悉彼此，才讓整支作品更顯真實與自在。

由於MV設計了許多互動場景，兩人不僅在草原上奔跑繞圈，白安還一度不慎跌倒；躺在海邊拍攝時，她甚至被小螃蟹偷咬；加上多次進出海水與雨水之中，兩人的衣服是「濕了又乾、乾了又濕」，拍攝過程的辛苦程度不言而喻。不過白安表示這次的拍攝更像是在玩，這次讓她放下「演」的壓力：「每次覺得要演就很不自然，所以我盡量保持輕鬆的狀態，去享受海水和陽光。」雖然在烈日下拍攝導致有些曬傷，但她仍直呼一切都非常值得。

