自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

氣質女神海邊「飛高高」 羞認「乾了又濕」飄曖昧

〔記者張釔泠／台北報導〕氣質女星白安新歌《路邊野餐》MV上線，邀請青春勵志電影《進行曲》男主角牧森擔任MV男主角，兩人首度合作就在烈日海邊展開一場末日愛情旅程，MV中有擁抱、跳舞、戲水以及臉貼臉的親密互動，甚至上演如兒時的「飛高高」畫面。白安羞稱：「這是我有史以來和男主角最親密的MV！」

白安邀牧森共譜末日愛情旅程。（相信音樂提供）白安邀牧森共譜末日愛情旅程。（相信音樂提供）

《路邊野餐》取名啟發自導演畢贛的同名電影，歌詞靈感則延伸自電影背後所致敬的科幻小說《路邊野餐》。白安分享：「我想寫一段很短暫的愛情故事，兩人在最不該相遇的時候相遇，雖然從一開始就註定會結束，但彼此還是很珍惜當下的旅程。」MV邀請時尚實驗風格導演GINA奇異打造，白安形容：「MV有末日、科幻氛圍，這首歌雖然隱含壓抑的過往情感，但我希望畫面呈現是快樂。」

白安邀牧森共譜末日愛情旅程。（相信音樂提供）白安邀牧森共譜末日愛情旅程。（相信音樂提供）

MV拍攝歷經18小時完成，其實白安在拍攝前剛從瑞士回來，頂著時差、幾乎未眠的狀態下，凌晨兩點半便出門開工，而牧森則是僅睡了一小時便投入拍攝；儘管兩人都睡眠不足，但隨著拍攝進行越拍越投入，反而比睡飽還high。MV中，牧森需要將白安高高舉起旋轉，白安笑說：「很好玩！很久沒有人這樣把我翻過來。」工作人員更打趣形容「把牧森當遊樂器材」。至於是否覺得累？牧森笑回：「白安很輕！但最後真的蠻累的，她還要求玩第二次！」兩人的互動自然歡樂又曖昧，其實導演也特別安排兩人在拍MV前提前見面熟悉彼此，才讓整支作品更顯真實與自在。

白安邀牧森共譜末日愛情旅程。（相信音樂提供）白安邀牧森共譜末日愛情旅程。（相信音樂提供）

白安邀牧森共譜末日愛情旅程。（相信音樂提供）白安邀牧森共譜末日愛情旅程。（相信音樂提供）

由於MV設計了許多互動場景，兩人不僅在草原上奔跑繞圈，白安還一度不慎跌倒；躺在海邊拍攝時，她甚至被小螃蟹偷咬；加上多次進出海水與雨水之中，兩人的衣服是「濕了又乾、乾了又濕」，拍攝過程的辛苦程度不言而喻。不過白安表示這次的拍攝更像是在玩，這次讓她放下「演」的壓力：「每次覺得要演就很不自然，所以我盡量保持輕鬆的狀態，去享受海水和陽光。」雖然在烈日下拍攝導致有些曬傷，但她仍直呼一切都非常值得。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中