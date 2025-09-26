62歲翁家明不藏了！化身「最帥教授」詐財 高智商詐騙計畫曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕翁家明加入民視八點檔《好運來》，飾演氣質非凡的學者「趙明志」。這回他不僅不用再「扮老」，劇組還交代：「怎麼年輕怎麼辦、怎麼帥怎麼辦！」讓一向以穩重形象示人的他直呼：「不知所措！」翁家明透露，這個角色不僅單一面貌，還隱藏多重身份，讓他自己也相當期待。

翁家明在《好運來》飾演心理學教授，真實身份是高知識詐騙集團首腦。（民視提供）

過去在八點檔中，翁家明常詮釋西裝筆挺、成熟穩重的「大老闆」或「霸氣總裁」。他笑說，以前劇組總會特別交代要「扮老一點」，因為擔心他看起來太年輕。

但這次在《好運來》，要求完全相反：「就是要怎麼年輕怎麼辦，怎麼帥怎麼辦，頭髮要怎麼弄都隨你！」翁家明打趣表示，他說這種感覺很奇妙：「好像我本人的樣子很尷尬，說老不老，說年輕不年輕。」也坦言，這是他「第一次碰到這種情形」，既驚喜又有點手足無措。

翁家明的角色「趙明志」看似溫文儒雅，其實相當驚悚，表面上是心理學哲學教授，懂得洞悉人心，實際上卻在「尋找獵物」、伺機詐財。翁家明將角色比喻為「地面師」詐騙集團的首腦：「就像現實社會裡那些聰明的詐騙集團老大，他們有計畫、有組織，而且是一整套的手法。」他將詮釋一個既陰沉卻又保持禮貌、兼具學者氣質的雙面人，利用學識將他人當作工具來詐騙。

翁家明更透露角色還有多重身份，自己也非常期待，相信觀眾一定會驚喜。目前劇中，他與賴芊合、楊皓崴的對手戲較多，而演員洪毛則是他第一個鎖定的詐騙目標。這段「高知識犯罪」劇情，將考驗翁家明的精湛演技，勢必成為《好運來》的一大亮點！

