搶炸！GD大巨蛋演唱會2分鐘秒殺 明起還有抽票＆套票搶購

〔記者邱奕欽／台北報導〕「GD」G-DRAGON權志龍相隔4個月再度來台開唱，一連2天於2025年11月1日及2日在台北大巨蛋舉辦《2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI : ENCORE》加場演出。中信卡友今（26日）優先購票開放，《自由時報》實測發現，售票平台開賣僅2分鐘內，所有票券即全數售罄，令許多台灣粉絲哀號聲四起，不過沒搶到別灰心，明起還有票可購買。

GD大巨蛋演唱會搶票激烈。（組合照，翻攝自IG）

【票價資訊】

一般票：NT$8,980、NT$7,980、NT$6,980、NT$5,980、NT$4,980、NT$3,980、NT$2,980、NT$1,980

優惠票（身心障礙席）：NT$3,490、NT$2,990

VVIP/VIP票價含NT$20福利券，例如NT$8,980票實際為NT$8,960＋NT$20福利券

【售票及抽選時程】

2025/9/27（六）12:00｜Trip.com套票公售（限APP購票）

2025/9/27（六）12:00｜第一次一般抽選（中選者將陸續收到EMAIL與簡訊通知）

2025/9/28（日）12:00｜第二次一般抽選（針對未付款釋出票券，再次抽選通知）

每位會員每場最多可登記2張票，需事先完成手機與Email驗證方可參加。

一般抽選中選者須於2025/9/27當天23:59前完成付款，逾期視同放棄。

【入場與票務規範】

採實名制驗票，入場時需出示證件：台灣觀眾須持身分證、駕照或健保卡正本，外籍人士須持護照正本。

若資料錯誤或冒用他人身分，將依《戶籍法》第75條第3項處理，嚴重者恐涉刑責。

身心障礙票券須事先認證，並與陪同者一同登記及入場，訂單不得拆分或更改。

所有票券禁止轉售或轉讓，系統自動配位，無法自行挑選座位區域或位置。

【付款方式】

僅接受信用卡（VISA、MASTER、JCB）支付。

建議會員提前綁定付款方式，加快結帳流程。

所有訂單必須於期限內完成付款，否則將失去購買資格。

