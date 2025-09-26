自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

搶炸！GD大巨蛋演唱會2分鐘秒殺 明起還有抽票＆套票搶購

〔記者邱奕欽／台北報導〕「GD」G-DRAGON權志龍相隔4個月再度來台開唱，一連2天於2025年11月1日及2日在台北大巨蛋舉辦《2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI : ENCORE》加場演出。中信卡友今（26日）優先購票開放，《自由時報》實測發現，售票平台開賣僅2分鐘內，所有票券即全數售罄，令許多台灣粉絲哀號聲四起，不過沒搶到別灰心，明起還有票可購買。

GD大巨蛋演唱會搶票激烈。（組合照，翻攝自IG）GD大巨蛋演唱會搶票激烈。（組合照，翻攝自IG）

【票價資訊】

一般票：NT$8,980、NT$7,980、NT$6,980、NT$5,980、NT$4,980、NT$3,980、NT$2,980、NT$1,980

優惠票（身心障礙席）：NT$3,490、NT$2,990

VVIP/VIP票價含NT$20福利券，例如NT$8,980票實際為NT$8,960＋NT$20福利券

【售票及抽選時程】

2025/9/27（六）12:00｜Trip.com套票公售（限APP購票）

2025/9/27（六）12:00｜第一次一般抽選（中選者將陸續收到EMAIL與簡訊通知）

2025/9/28（日）12:00｜第二次一般抽選（針對未付款釋出票券，再次抽選通知）

每位會員每場最多可登記2張票，需事先完成手機與Email驗證方可參加。

一般抽選中選者須於2025/9/27當天23:59前完成付款，逾期視同放棄。

【入場與票務規範】

採實名制驗票，入場時需出示證件：台灣觀眾須持身分證、駕照或健保卡正本，外籍人士須持護照正本。

若資料錯誤或冒用他人身分，將依《戶籍法》第75條第3項處理，嚴重者恐涉刑責。

身心障礙票券須事先認證，並與陪同者一同登記及入場，訂單不得拆分或更改。

所有票券禁止轉售或轉讓，系統自動配位，無法自行挑選座位區域或位置。

【付款方式】

僅接受信用卡（VISA、MASTER、JCB）支付。

建議會員提前綁定付款方式，加快結帳流程。

所有訂單必須於期限內完成付款，否則將失去購買資格。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中