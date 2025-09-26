蔣萬安曾是啦啦隊！驚人舞技曝光 張棋惠看傻了眼

〔記者陽昕翰／台北報導〕張棋惠、徐凱希驚喜合體，響應關懷台灣文教基金會教師節公益行動，以「限定女團」之姿獻聲全新公益單曲《Super Teacher》。身兼MV編舞的張棋惠，日前還遇到台北市長蔣萬安，親自教市長跳舞。

為了拍攝宣傳Reels，張棋惠化身「舞蹈老師」，親自指導蔣市長跳《Super Teacher》，畫面逗趣。她笑說，原本以為教市長跳舞是「不可能的任務」，畢竟從未與市長面對面接觸，心情緊張到不行。

沒想到聽聞蔣市長曾是啦啦隊成員、舞蹈底子不俗，她靈機一動決定「把市長當小朋友教」，還特別設計了幾個容易記住的口訣，結果市長只花不到五分鐘就輕鬆學會舞步，讓她驚呼：「市長你不要這麼多才多藝，好嗎！」

張棋惠、徐凱希藉《Super Teacher》一圓合唱夢，還與歌壇「資深新人」李濤搭檔錄音。、張棋惠透露，由於製作人正是老公，錄音流程早在家中錄音室練習過，因此到錄唱現場得心應手；她與徐凱希本就交情深厚，搭配得天衣無縫，再加上先前與李濤一起寫詞培養出的默契，三人都能迅速進入狀況。

