娛樂 電視

吳慷仁王大陸都找他學戲！班鐵翔揭私下互動：天真無邪大男孩

〔記者林欣穎／台北報導〕67歲資深演員班鐵翔日前以《你好，我是誰2》拿下亞洲影視內容大獎「電視節目類最佳男配角獎」銅獎，今（26）日他出席中華民國關懷演藝人員基金會舉辦的中秋節聯歡餐會，過往他常會教表演課，也提到吳慷仁、王大陸都曾上過他的課，更鬆口透露王大陸私下面。

班鐵翔今日他出席中華民國關懷演藝人員基金會舉辦的中秋節聯歡餐會。（記者王文麟攝）

班鐵翔過去曾與吳慷仁合作演出《一把青》，提到以前兩人會聯絡，但最近他比較忙，而吳慷仁跟王大陸也都曾上過班鐵翔的表演課程，班鐵翔也稱讚兩人都是很好的人，對他很尊敬，班鐵翔透露近期在中國有新戲籌備中，至於會不會想和在中國發展的吳慷仁合作，他雖然希望但認為對方太忙，「不管事當爸媽還是師長，孩子長大了就只能看他飛，我放了風箏我也希望他飛高一點」。

班鐵翔今日他出席中華民國關懷演藝人員基金會舉辦的中秋節聯歡餐會。（記者王文麟攝）班鐵翔今日他出席中華民國關懷演藝人員基金會舉辦的中秋節聯歡餐會。（記者王文麟攝）

而王大陸過去涉逃兵，班鐵翔則說自己不清楚，但王大陸15年前跟他學戲時是個很可愛的孩子，「其實以他爸爸背景，想上課跟家裡拿錢就可以了，但他說『老師我不想跟爸爸要錢，我打工、我賺了零用錢再來跟你上課』，有時候他上課，停了幾個禮拜，賺到錢才又打電話來我有錢了，可以上課了。」還提到王大陸沒有什麼口慾，喜歡吃水餃能天天吃都不會膩，「所以會覺得本人跟新聞連不上，他在我面前就是清純洋溢、天真無邪的大男孩。」

而班鐵翔在《你好，我是誰2》與江祖平有對手戲，日前江祖平控電視台高層兒子龔益霆性侵下藥等，班鐵翔表示，自己跟女演員私下都不太接觸，「我只知道現場，江祖平是個好演員，她很認真、很入戲，對戲時感受到她的真誠，但私下，我們戲結束之後沒有任何聯絡，我覺得演員就是在當下投入，殺青後好演員應該入戲快、出戲也快。」不過他也說發生這種事希望當事人安好，希望事件能有圓滿處理。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

點圖放大body

