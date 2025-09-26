自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

王心凌挺花蓮！明年2場小巨蛋門票秒殺 最後搶票機會曝光

王心凌「Sugar High 2.0」台北小巨蛋門票全面售罄。（寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）王心凌「Sugar High 2.0」台北小巨蛋門票全面售罄。（寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「甜蜜教主」王心凌不捨樺加沙颱風重創花蓮光復，低調捐出100萬元支援救災，她將於明年1月23、24日唱回台北小巨蛋，兩場「Sugar High 2.0」演唱會有升級版舞台設計與新的編曲內容，門票今天中午12點開賣已經全面售罄，王心凌也發聲了。

王心凌「Sugar High 2.0」台北小巨蛋門票全面售罄。（寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）王心凌「Sugar High 2.0」台北小巨蛋門票全面售罄。（寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）

繼完成華人地區70場以上滿場盛況後，王心凌這次選擇在台北小巨蛋加碼連開兩場，作為「Sugar High 2.0」完美終點。消息公布後，歌迷早已引頸期盼，門票今日正式開賣，二天場次的票數瞬間全面完售。網路隨即開始「求票王心凌」的呼喊，再度印證她不容撼動的舞台號召力。對於台北演唱會快速售罄，王心凌也開心地說：「謝謝大家的熱情支持！小巨蛋我們約好了，1/23、1/24 我們一起 high 到爆！」

王心凌「Sugar High 2.0」台北小巨蛋門票全面售罄。（寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）王心凌「Sugar High 2.0」台北小巨蛋門票全面售罄。（寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）

王心凌「Sugar High 2.0」台北小巨蛋門票全面售罄。（寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）王心凌「Sugar High 2.0」台北小巨蛋門票全面售罄。（寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）

主辦單位寬宏售票系統正在進行清票整理，預計今天下午4點30分清票完成，沒搶到票的歌迷可上寬宏售票系統（https://kham.tw/en04Kqyem） 重新上線購買「釋出票券」，寬宏也呼籲請特別注意及留意，勿購買來路不明之票券。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中