王心凌挺花蓮！明年2場小巨蛋門票秒殺 最後搶票機會曝光

王心凌「Sugar High 2.0」台北小巨蛋門票全面售罄。（寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「甜蜜教主」王心凌不捨樺加沙颱風重創花蓮光復，低調捐出100萬元支援救災，她將於明年1月23、24日唱回台北小巨蛋，兩場「Sugar High 2.0」演唱會有升級版舞台設計與新的編曲內容，門票今天中午12點開賣已經全面售罄，王心凌也發聲了。

繼完成華人地區70場以上滿場盛況後，王心凌這次選擇在台北小巨蛋加碼連開兩場，作為「Sugar High 2.0」完美終點。消息公布後，歌迷早已引頸期盼，門票今日正式開賣，二天場次的票數瞬間全面完售。網路隨即開始「求票王心凌」的呼喊，再度印證她不容撼動的舞台號召力。對於台北演唱會快速售罄，王心凌也開心地說：「謝謝大家的熱情支持！小巨蛋我們約好了，1/23、1/24 我們一起 high 到爆！」

主辦單位寬宏售票系統正在進行清票整理，預計今天下午4點30分清票完成，沒搶到票的歌迷可上寬宏售票系統（https://kham.tw/en04Kqyem） 重新上線購買「釋出票券」，寬宏也呼籲請特別注意及留意，勿購買來路不明之票券。

