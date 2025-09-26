自由電子報
娛樂 最新消息

于朦朧悼念文全被刪？ 粉絲用代號自救 急喊：連家都守不住

于朦朧的死因引起外界高度關注。（翻攝自微博）于朦朧的死因引起外界高度關注。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕37歲中國男星于朦朧11日驚傳於北京身亡，官方定調是「飲酒後意外墜樓」，排除刑事案件。近來網友發現，于朦朧的微博超話突然關閉，連先前粉絲留下的悼念貼文也全數消失。微博超話是粉絲最重要的聚集地，被稱作「最後一個家」，卻在22日起顯示「主持人完成整改後恢復」的字樣，等於整個版面被清空。

由於消息傳開後，各種謠言、陰謀論和爆料持續發酵，微博甚至連打出「于朦朧」三個字都搜尋不到，粉絲只好用「小????」等代號代稱。更雪上加霜的是，後援會管理員透露，因為群內有太多「違規內容」，微博凍結了整個超話，限時72小時內必須清理完，否則就會直接消失。雖然管理員緊急號召80多名粉絲幫忙，在一天之內刪了6萬多則文章，但還是有5萬則因系統故障無法刪除，導致超話岌岌可危。

粉絲們崩潰大喊「讓????有個家」，不捨地請求彼此刪文自救，後援會更發文哀傷喊話：「故事的最後，我也成了你的遺物。」如今，連僅存的「最後一個家」都可能保不住，讓不少人更感到心酸與無力。

 ☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
☆安心專線：1925
☆生命線協談專線：1995
☆張老師專線：1980

