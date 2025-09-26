連恩尼遜互動一代波神超甜蜜 緋聞真假仍成謎

連恩尼遜（右）和潘蜜拉安德森合作《脫線神探》，疑似假戲真做。（CATCHPLAY+ 提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕「最強老爸」連恩尼遜接棒已故「白頭神探」萊斯里尼爾森，主演重啟版《笑彈龍虎榜》電影《脫線神探》，辦案的過程中頻頻出包鬧笑話，影迷大讚一代動作巨星毫無包袱、放飛自我，更在北美創下近10年個人主演電影最佳開片票房，本片將於10月3日飆速上架CATCHPLAY+。

連恩尼遜在片中徹底顛覆硬漢形象，其中最令人噴飯的橋段，是他換上女學生制服痛扁搶匪、還露出粉紅草莓小褲褲，他笑說：「一收到劇本我就知道會穿女學生制服，但一開始的設定本來是及膝裙。我覺得應該短一點，秀出底褲會更好。」於是他主動建議導演修改，果然成為全片亮點。連恩尼遜也打趣表示：「要我接班白頭神探完全沒問題，但如果製片要我把頭髮漂白的話，門都沒有！」

連恩尼遜（左）在《脫線神探》和潘蜜拉安德森火花四射。（CATCHPLAY+ 提供）

在《脫線神探》中，連恩尼遜不僅顛覆硬漢形象瘋狂搞笑，與性感女星、一代波神潘蜜拉安德森更有多場火花四射的親密對手戲。片中她飾演性感又古怪的犯罪小說家，與雷賓警探一同辦案，兩人從戲裡甜到戲外，宣傳期間的曖昧互動閃光不斷，甚至一度傳出「假戲真做」的緋聞，讓影迷直呼超速配。

雖然隨後有消息指出這些粉紅泡泡只是宣傳效果，但兩位主角至今未曾正面回應，連恩尼遜過去受訪時曾透露：「從第一天開始我們就有很自然的化學反應，我完全信任這股直覺，不想刻意去營造。就讓它自然發展，隨著拍攝慢慢滋長。」

而潘蜜拉安德森近日獲頒多維爾美國電影節「傑出才華獎」，她在台上則強調：「我從不，也永遠不會配合炒作戀情，因為那是自毀前程。我一直忠於真實，也對愛情很迷信，更不會把私人感情攤在大眾面前。」不管緋聞是真是假，他們甜到冒泡的互動，都讓《脫線神探》笑料更炸、看點更滿！

