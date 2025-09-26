自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

失戀寫歌意外掀浪潮！美國Z世代療癒才子首度來台

〔記者許世穎／台北報導〕年僅24歲的美國Z世代創作新星Hayd，即將於11月19日首度來台開唱，他原本只是因為失戀而寫歌抒發情緒，沒想到一首《Head in the Clouds》意外在網路上掀起浪潮，引發年輕世代的共鳴，不但登上全球排行榜，更累積超過10億次串流，也讓Hayd從房間裡的創作者，走上全球主流音樂舞台，成為近年最受矚目的Gen Z創作代表之一。

美國Z世代創作新星Hayd將首度來台開唱。（Wonderful Entertainment Asia）美國Z世代創作新星Hayd將首度來台開唱。（Wonderful Entertainment Asia）

來自美國密西根的Hayd，用細膩旋律與詩意文字寫下青年世代的情感共鳴。在 EP《Changes》中的單曲《Head in the Clouds》全球爆紅後，他也參與多位創作歌手如David Kushner、Chance Peña等人的音樂製作，寫出多首破億點播的熱門金曲。

他的音樂既誠懇又脆弱，像在孤單的時候給你一個擁抱，用溫柔卻直白的詞句，陪伴無數人在夜晚被理解、在低谷被拉住。這也讓Hayd逐漸成為 Gen Z 世代的療癒詩人之一。

2025年，Hayd發行了多首新作品，不僅推出專輯《HOW CLOSE AM I?》，也帶來《Love Me》以及與 Chance Peña 合作的《How Long, How Low?》等單曲。這些作品延續他以鋼琴為基底的流行風格與深刻抒情的歌詞，持續吸引全球粉絲關注，展現出他在國際舞台上的崛起。

Hayd原本只是因為失戀而寫歌抒發情緒，沒想到一首《Head in the Clouds》意外在網路上掀起浪潮。（Wonderful Entertainment Asia）Hayd原本只是因為失戀而寫歌抒發情緒，沒想到一首《Head in the Clouds》意外在網路上掀起浪潮。（Wonderful Entertainment Asia）

這場演出將是 Hayd 首次站上台北的舞台，也是許多歌迷第一次現場聽到那些陪伴自己成長的歌曲。從畢業的眼淚、低潮的共鳴，到夜晚的安慰，這些曾藏在耳機裡的青春片刻，11月19日即將在台北現場呈現。門票將於10月1日上午11點於Ticket Plus遠大售票開賣，更多活動資訊，請見主辦單位 @sowonderful.asia、@eventimliveasia社群。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中