失戀寫歌意外掀浪潮！美國Z世代療癒才子首度來台

〔記者許世穎／台北報導〕年僅24歲的美國Z世代創作新星Hayd，即將於11月19日首度來台開唱，他原本只是因為失戀而寫歌抒發情緒，沒想到一首《Head in the Clouds》意外在網路上掀起浪潮，引發年輕世代的共鳴，不但登上全球排行榜，更累積超過10億次串流，也讓Hayd從房間裡的創作者，走上全球主流音樂舞台，成為近年最受矚目的Gen Z創作代表之一。

來自美國密西根的Hayd，用細膩旋律與詩意文字寫下青年世代的情感共鳴。在 EP《Changes》中的單曲《Head in the Clouds》全球爆紅後，他也參與多位創作歌手如David Kushner、Chance Peña等人的音樂製作，寫出多首破億點播的熱門金曲。

他的音樂既誠懇又脆弱，像在孤單的時候給你一個擁抱，用溫柔卻直白的詞句，陪伴無數人在夜晚被理解、在低谷被拉住。這也讓Hayd逐漸成為 Gen Z 世代的療癒詩人之一。

2025年，Hayd發行了多首新作品，不僅推出專輯《HOW CLOSE AM I?》，也帶來《Love Me》以及與 Chance Peña 合作的《How Long, How Low?》等單曲。這些作品延續他以鋼琴為基底的流行風格與深刻抒情的歌詞，持續吸引全球粉絲關注，展現出他在國際舞台上的崛起。

這場演出將是 Hayd 首次站上台北的舞台，也是許多歌迷第一次現場聽到那些陪伴自己成長的歌曲。從畢業的眼淚、低潮的共鳴，到夜晚的安慰，這些曾藏在耳機裡的青春片刻，11月19日即將在台北現場呈現。門票將於10月1日上午11點於Ticket Plus遠大售票開賣，更多活動資訊，請見主辦單位 @sowonderful.asia、@eventimliveasia社群。

