才剛入圍金鐘獎！大咖男星現身台南 「陪沈團」也來了

〔記者張釔泠／台北報導〕「2025 浪人祭 Vagabond Festival」正式揭曉最終的特別企劃陣容，今年的「浪人塾」跨界講座集結夢幻陣容，「金鐘男星」温昇豪驚喜空降，剛以《廚師的迫降：客家廚房》入圍金鐘獎的他，將與三度榮獲金曲獎最佳客語專輯的黃子軒以及入圍金曲獎三項大獎的客語樂團「粹垢TRAEGO」主唱和鼓手同台，主講「餐桌上的客家味」，掀起「金鐘與金曲的跨界對決」。

温昇豪將現身「浪人塾」。（笨道策展提供）

擁有將近40萬訂閱的YouTube頻道「陪沈團」創辦人「沈」，將帶著「陪沈團」成員豬PD的父親「爆紅家長」柴克瑞一起「回家」開講，她將以「台南女兒的第一次」為題，分享最道地、最有趣的台南視角。除了靜態對談，「浪人塾」更為樂迷們準備了動感環節，在社群上以舞蹈教學影片爆紅的「飄仙鳳舞 美鳳老師」，將現場開設「K-POP 舞感養成班」，帶領現場觀眾一起動起來。

「陪沈團」創辦人「沈」將「回家」開講。（笨道策展提供）

其他主題包括：樂團養成節目《樂團祭》監製暨製作人周祐楷與八十八顆芭樂籽主唱阿強帶來的「樂團祭：搖滾指數分析寶典」；以及揭秘台灣樂團邁向國際舞台的「浪人祭ＸSYNCHRONICITYＸBitfan國際交流高分秘笈」。香蘭男子電棒燙的阿蘭與華谷理容院二代曾敬淳，則以「老派日常遇上新世代」為題，從傳統理容院談「台灣感性」。

金曲才子黃子軒將與温昇豪對談。（笨道策展提供）

移動式隱藏舞台「浪漫巴士」去年首度推出即大獲好評，三個班次由「浪漫導遊」小踢Teewee帶領，各安排三組音樂車掌：海豚刑警主唱伍悅tumoX幽默真性情、專唱台語歌的FunkyMo；剛舉辦五週年千人專場、北中南場場秒殺的陪伴系Podcast《童話裡都是騙人的》主持人Nana & Eddie；以及傷心欲絕的吉他手官靖剛XKeyboard手馬摳限定組合。而「浪漫巴士」為單獨售票活動，內容不包含在浪人祭票券內，不限浪人祭觀眾皆可報名。

2025 浪人祭自10/17-10/19於台南安平舉行，更多活動資訊與完整節目表可鎖定浪人祭官方網站與社群平台。

