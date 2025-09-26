李李仁狠甩偶包！蓄鬍披髮「流浪漢造型」曝光 網驚：完全認不出

李李仁在《黑白盒子》的流浪漢造型讓人認不出。（LINE TV提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陸夏、邱偲琹、張軒睿、傅孟柏、鄭人碩、簡嫚書、洪君昊、莫允雯、李李仁主演的LINE TV影集《黑盒子》，改編由LINE WEBTOON台灣知名作家Pony繪製的同名短篇漫畫，今（26日）公開主視覺海報，以「黑盒子」作為四個單元的核心概念，連結4個單元《造物獄》的木雕像、《星際救援》的太空人、《豬人》的豬人，以及《黑白盒子》的流浪漢，打造出詭譎懸疑的氛圍。

李李仁（右）在《黑白盒子》與莫允雯演出，莫允雯飾演神秘面具人。（LINE TV提供）

莫允雯（左）在《黑白盒子》飾演母親，與飾演女兒的葇菈深情對戲。（LINE TV提供）

LINE WEBTOON驚悚網漫《黑盒子》曾霸榜恐怖類漫畫排行榜前3名，首部電影短片曾獲美國Buffalo Dreams Fantastic Film Festival影展「最佳國際短片」。影集版本延續前導電影概念，以象徵時間的黑色盒子作為核心，貫穿並改編原作討論最高的四大單元，由導演李昭樺領軍，與《返校》金馬獎最佳改編劇本得主傅凱羚編劇等優秀製作團隊聯手打造，還原漫畫中獨特的氛圍感。

張軒睿（左）在《造物獄》與陸夏上演畸形戀。（LINE TV提供）

張軒睿在《造物獄》挑戰一人分飾二個「自己」。（LINE TV提供）

陸夏、張軒睿主演的《造物獄》單元，以追求完美愛情而「復刻情人」為主題，陸夏劇中化身恐怖雕刻師，與張軒睿上演一段畸形的愛恨糾葛。主視覺海報更以張軒睿等比例的木雕像作為故事核心意象。張軒睿透露，在片場常被自己的雕像包圍，殺青後劇組曾問他要不要帶回家，他說：「我想一想還是不要好了，有次劇組把雕像放在廁所，上廁所的時候就會跟『我自己』對視，感覺超奇怪！」

陸夏（右）在《造物獄》化身恐怖雕刻家，於劇中學習巫術、復刻情人，更將前男友張軒睿囚禁在密室。（LINE TV提供）

鄭人碩（右）、簡嫚書在《豬人》飾演一對離異夫妻，大兒子洪君昊（中）意外與豬交換靈魂。（LINE TV提供）

《黑白盒子》單元結合原著兩大篇章《黑盒子》與《白盒子》串聯並改編，李李仁以蓄鬍長髮的流浪漢造型演出，海報中的模樣甚至讓人認不出是本人。李李仁說造型其實不難，只有黏鬍子戴假髮，「只是有點熱」，他直誇這個單元劇情太有趣，「因為是改編漫畫，會多了很多富含想像力和非現實的元素」。莫允雯則挑戰跨越萬年、旅居各國的面具人，為揣摩個時代不同的角色，莫允雯為此做足肢體與語言訓練，在此單元過足戲癮。

傅孟柏在《星際救援》飾演太空人。（LINE TV提供）

粉絲票選最希望改編的《星際救援》，是台灣首部太空科幻片，為真實呈現宇宙氛圍，劇組特地將拍攝場景移至全台首座LED虛擬棚，打造科幻大片場景。此單元由傅孟柏擔任男主角，他平時熱愛太空科幻作品，沒想到有一天竟能飾演太空人，但平常他都是與人對戲，「這次從頭到尾要與CG對戲，必須事前想像對方的回應，並配合特效的需求走位」，對他而言是一項全新挑戰。

《黑盒子》定檔10月31日LINE TV首播，主視覺海報曝光。（LINE TV提供）

鄭人碩在《豬人》與豬演員有不少對手戲。（LINE TV提供

《豬人》則創台劇首例，以創新「人與動物靈魂交換」的奇幻題材重新改編，鄭人碩與簡嫚書飾演一對離異夫妻，面臨兒子洪君昊偶然與「豬」靈魂交換的詭譎情況。劇中飾演二寶爸的鄭人碩表示，「劇中的父親是非常傳統，嘴上嚴格古板，但心裡對小孩卻有滿滿的愛」，此外他與豬演員有許多精彩對手戲，請大家期待。《黑盒子》10月31日於LINE TV播出。

