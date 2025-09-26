自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

太強大！遊戲鬼才小島秀夫確定來台 出席金馬影展跨界專題

〔記者許世穎／台北報導〕持續擴展影迷想像界線的金馬影展特別邀請以《潛龍諜影》、《死亡擱淺》系列遊戲享譽全球的日本遊戲鬼才小島秀夫來台，放映精選五大經典，包括日本電影巨擘黑澤明的《天國與地獄》、史丹利庫柏力克的科幻史詩《2001：太空漫遊》、馬丁史柯西斯勇奪坎城金棕櫚的《計程車司機》、雷利史考特的《銀翼殺手最終版》，以及澳洲名導喬治米勒「瘋狂麥斯」系列的代表作《衝鋒飛車隊》，他更確認出席《衝鋒飛車隊》映後大師講堂現身說法。

2025金馬影展跨界專題，遊戲鬼才小島秀夫確定來台，出席大師講座並擔任金馬獎頒獎嘉賓。（金馬執委會提供）2025金馬影展跨界專題，遊戲鬼才小島秀夫確定來台，出席大師講座並擔任金馬獎頒獎嘉賓。（金馬執委會提供）

電影魅力無遠弗屆，小島秀夫甚至在社群帳號自介上寫了「我的身體70%是由電影構成的」，明星諾曼李杜斯、邁茲米克森、蕾雅瑟杜，名導吉勒摩戴托羅、尼可拉溫丁黑芬也紛紛參與他製作的遊戲角色演出。對電影如數家珍，也反映在遊戲創作上。他以獨特的戲劇性打造充滿美感與詩意的遊戲世界，透過龐大宏觀的敘事，創造深具意義的角色，展現電子遊戲和玩家互動的各種可能，被視為首屈一指的電子遊戲導演。

小島秀夫這次特別為金馬影展挑選五部影響他人生和創作的經典電影，包括影響他創作初衷的《天國與地獄》，在懸疑推理中，透過商人、綁匪和警察三方視角展現社會貧富對立；還有讓他從創作艱難期重新振作的《2001：太空漫遊》。《計程車司機》所展現的孤獨感，在他的遊戲裡隨處可見；而《銀翼殺手最終版》與《衝鋒飛車隊》，則是劃時代的先驅之作，以前所未見的影像語言，創造出嶄新的世界與美學。其中，《衝鋒飛車隊》更被他特別選為台灣觀眾專屬場次，他也將於映後舉辦大師講座。

《衝鋒飛車隊》被小島秀夫特別選為台灣觀眾專屬場次，他也將於映後舉辦大師講座。（金馬執委會提供）《衝鋒飛車隊》被小島秀夫特別選為台灣觀眾專屬場次，他也將於映後舉辦大師講座。（金馬執委會提供）

為了讓這次專題更具意義和趣味，除了小島秀夫主講《衝鋒飛車隊》外，金馬影展也將邀請各領域玩家代表和台灣影人，針對另外四部影片進行精彩映後對談，希望跨界的觀點碰撞能在影迷和電玩迷之間激出新火花，開創更多新的啟發。2025金馬影展將於11月6日至23日展開，10月24日周五下午於臺北文創舉辦選片指南，10月26日周日開始售票。更多金馬相關訊息將陸續公布，請鎖定金馬官網、Facebook粉絲專頁、Instagram，或下載金馬APP，掌握第一手消息。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中