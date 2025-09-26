自由電子報
娛樂 音樂

最正星二代離開台灣！安吉卡關不藏了「決定放手」

〔記者張釔泠／台北報導〕ANGIE安吉去年底推出首張創作專輯《Caramel Eyes 焦糖眼》的實體版本，並從今年2月底以每個月一首歌準時報到上架，隨著第八首單曲《Sleep talking》推出，她即將飛往新加坡參與「YES 933 潮流音樂盛典2025」，這是她第一次受邀到海外演出，很期待與新加坡的粉絲見面。

安吉受邀海外演出，登「YES 933 潮流音樂盛典2025」舞台。（索尼提供）安吉受邀海外演出，登「YES 933 潮流音樂盛典2025」舞台。（索尼提供）

《Sleep talking》是整張專輯中最後完成的一首歌，她一度卡關，直說：「我一直覺得自己沒有寫好，前前後後大概寫了8、9個版本，總覺得都不對。後來我決定放手，相信宇宙的安排，讓這首歌自然地、慢慢地走向它該有的樣子。」

安吉受邀海外演出，登「YES 933 潮流音樂盛典2025」舞台。（索尼提供）安吉受邀海外演出，登「YES 933 潮流音樂盛典2025」舞台。（索尼提供）

有一天她回家的路上，聽到美國知名演員、歌手Renee Olstead的《Sleepwalk》，歌曲呈現的麻醉感、慵懶氛圍一下就把安吉整個人抓住了。安吉說：「我像卡住一樣，一直反覆聽著，腦中開始浮現一些畫面和情緒，想起一些曾經很熟悉，現在卻很陌生的人，一幕幕的片段浮現，雖然很酸，卻也很柔軟。」回到家後立刻完成了歌曲。

隨著歌曲的發行，安吉愈來愈受矚目，首次受邀前往海外演出，即將出席新加坡「YES 933 潮流音樂盛典2025」，除了和師兄畢書盡合作，也將演唱她為Netflix話題影集《影后》創作、大受歡迎的歌曲《想像我們》，她非常興奮，目前正在加緊練歌，希望第一次的海外演出能完美演出。

