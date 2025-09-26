韓國綠葉演員自認「顏值普通」 李鐘奭捉弄任成宰：好可愛喔

任成宰在《醜得要命》飾演一位喜歡拿著相機捕捉小女孩身影的工廠負責人，外表親切卻心懷不軌。（壹壹喜喜電影股份有限公司提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星任成宰在電影《醜得要命》中飾演一名掩藏自己奸惡算計的成衣工廠社長，讓觀眾恨得牙癢癢。任成宰常說自己的臉「既不是帥哥也不是醜男，就是很普通」，正因如此，他認為能把「平凡」發揮成最大的武器就是「觀眾會覺得角色就像生活裡可能遇見的人，真實到難以分辨」。

任成宰在《醜得要命》看似和善，卻是暗藏禍心。（壹壹喜喜電影股份有限公司提供）

任成宰最近在韓劇《瑞草洞》中飾演的河相基受到矚目，最近演出的電影《醜得要命》，上週以超過25萬名觀影人次、5700萬台幣的亮眼成績登上韓國票房冠軍，任成宰在片中飾演一位喜歡拿著相機捕捉小女孩身影的工廠負責人，外表親切，卻在日常舉止下掩蓋了不光明磊落的惡行。他因為喜歡演戲，雖自認長相平凡，但是每天都在努力讀劇本，並和經紀公司同事討論作品，讓他以「每年都有作品和觀眾見面」的心情來堆疊自己在韓劇中的存在感。

請繼續往下閱讀...

《醜得要命》任成宰（右）。（壹壹喜喜電影股份有限公司提供）

任成宰在《醜得要命》的演技讓人發毛。（壹壹喜喜電影股份有限公司提供）

與《醜得要命》的角色不同，生活中的任成宰卻處處展現「可愛」的一面。他說：「應該是比起外貌，更像是我的想法、方式裡透露出可愛吧。最近我第一次買了帶有小領子的睡衣，穿上後覺得很可愛，我其實挺喜歡自己的，而且最近我在騎腳踏車和練拳擊，周圍的人也覺得這樣很可愛。李鐘奭和文佳煐是最常說我可愛的人，不過感覺他們好像也有點在捉弄我（笑）。」《醜得要命》今天在台上映。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法