自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

韓國綠葉演員自認「顏值普通」 李鐘奭捉弄任成宰：好可愛喔

任成宰在《醜得要命》飾演一位喜歡拿著相機捕捉小女孩身影的工廠負責人，外表親切卻心懷不軌。（壹壹喜喜電影股份有限公司提供）任成宰在《醜得要命》飾演一位喜歡拿著相機捕捉小女孩身影的工廠負責人，外表親切卻心懷不軌。（壹壹喜喜電影股份有限公司提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星任成宰在電影《醜得要命》中飾演一名掩藏自己奸惡算計的成衣工廠社長，讓觀眾恨得牙癢癢。任成宰常說自己的臉「既不是帥哥也不是醜男，就是很普通」，正因如此，他認為能把「平凡」發揮成最大的武器就是「觀眾會覺得角色就像生活裡可能遇見的人，真實到難以分辨」。

任成宰在《醜得要命》看似和善，卻是暗藏禍心。（壹壹喜喜電影股份有限公司提供）任成宰在《醜得要命》看似和善，卻是暗藏禍心。（壹壹喜喜電影股份有限公司提供）

任成宰最近在韓劇《瑞草洞》中飾演的河相基受到矚目，最近演出的電影《醜得要命》，上週以超過25萬名觀影人次、5700萬台幣的亮眼成績登上韓國票房冠軍，任成宰在片中飾演一位喜歡拿著相機捕捉小女孩身影的工廠負責人，外表親切，卻在日常舉止下掩蓋了不光明磊落的惡行。他因為喜歡演戲，雖自認長相平凡，但是每天都在努力讀劇本，並和經紀公司同事討論作品，讓他以「每年都有作品和觀眾見面」的心情來堆疊自己在韓劇中的存在感。

《醜得要命》任成宰（右）。（壹壹喜喜電影股份有限公司提供）《醜得要命》任成宰（右）。（壹壹喜喜電影股份有限公司提供）

任成宰在《醜得要命》的演技讓人發毛。（壹壹喜喜電影股份有限公司提供）任成宰在《醜得要命》的演技讓人發毛。（壹壹喜喜電影股份有限公司提供）

與《醜得要命》的角色不同，生活中的任成宰卻處處展現「可愛」的一面。他說：「應該是比起外貌，更像是我的想法、方式裡透露出可愛吧。最近我第一次買了帶有小領子的睡衣，穿上後覺得很可愛，我其實挺喜歡自己的，而且最近我在騎腳踏車和練拳擊，周圍的人也覺得這樣很可愛。李鐘奭和文佳煐是最常說我可愛的人，不過感覺他們好像也有點在捉弄我（笑）。」《醜得要命》今天在台上映。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中