李佳穎「怕死在產檯」不敢生第二胎 不接床戲理由也曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕42歲的李佳穎有10個月大兒子又又，她今出席品牌活動，坦言不打算再生第二胎，原因讓人嚇一跳，她說：「以前懷孕看了很多產檯上意外的影片，若真的發生0.000001％的意外，我怕我自己死掉，我的又又怎麼辦？」並說有了兒子之後，她不會再接床戲，甚至想起先前在Netflix影集《此時此刻》中，和李銘忠的大尺度激烈床戲，害羞說：「有點後悔演出。」

李佳穎算了算，指出現在若是再懷孕，生第二胎時，自己已經44、45歲，認為高齡生產風險更高，讓她更加卻步，「以前吊鋼絲拍戲我都沒在怕，現在走在馬路上都會左看右看，生怕有什麼突發狀況，因為我最重要的責任就是陪著兒子健康長大。」

她也聊到家族的深厚情感牽絆，98歲的奶奶今年7月過世，爺爺幾年前則在102歲時辭世。「很感謝又又有機會見到奶奶。」她回憶奶奶過去最常問她的問題就是「什麼時候要生小孩？」如今總算能安心地告訴奶奶，自己已經是母親了。

談到工作，她承認過去在《此時此刻》中的大尺度床戲，事後覺得有些後悔，「可能不會再接那麼激烈的戲碼，怕孩子長大後，不知道怎麼跟他解釋媽媽拍的戲。」但她將生活90%的重心都放在育兒，仍希望未來能逐步重回演員行列。

她指出2015年拍《長不大的爸爸》，若現在再讓她重新演一次劇中的媽媽角色，相信自己可以詮釋得更好，「現在光是轉身找不到孩子，我都可以哭出來，因為有了真實的體驗，演媽媽角色會更真誠。」

她當母親後對生命的態度變得格外謹慎，甚至形容「我的愛有點變態」，因為她和兒子幾乎24小時膩在一起，「現在比較是我黏回來。」就算只是去接個睫毛，她也會手刀衝回家，只為了和兒子多相處幾分鐘。尤其當聽見又又第一個喊「媽媽」時，她與老公、阿嬤三人同時見證，幸福感油然而生。

李佳穎透露，今年底打算帶兒子到東京旅遊，因為疫苗接種逐步完成讓她比較安心。不過，對孩子健康她依舊小心翼翼，副食品特別加入洋蔥增強抵抗力，若未來真的要去澳洲旅行，她笑說「行李有一半會是藥品」。

此外，她期待十年後能與兒子一起打高爾夫球，但也清楚孩子總有一天會獨立離巢，因此更加珍惜當下的陪伴。她再度強調自己沒有再生二胎的打算，因為比起追求「完整家庭」，她更在意的是能不能活得健康，陪伴孩子一路成長，「只要我在，又又就不孤單。」

