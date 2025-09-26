反共網紅公布于朦朧「簡訊遺書」！捲入親王洗錢黑幕 疑握USB鐵證遭滅口

〔記者李紹綾／台北報導〕37歲中國男星于朦朧主演《三生三世十里桃花》爆紅，11日驚傳於北京身亡，官方定調是「飲酒後意外墜樓」，排除刑事案件。不過消息一出，質疑聲浪立刻湧現，陰謀論與爆料在網路上瘋傳。

于朦朧月初離世，外界質疑死因不單純。（翻攝自微博）

流亡海外的異議作家、反共網紅「老燈」在YT頻道公開一則據稱是于朦朧生前傳給母親的「簡訊遺書」。他表示，這則訊息是經由知情人士，並獲于朦朧母親同意後才公開的，內容長達數千字，痛訴演藝圈黑暗和權貴操控，字字充滿恐懼與絕望。

老燈在影片中朗讀這則簡訊時指出，于朦朧描述自己被「禁錮在某公寓」，感覺「那些陰影越來越近」，甚至直言「我可能活不下去了」，認為當晚的酒局就是「送命局」，自己像「待宰的羔羊」。他透露原本只想專心演戲，卻被迫捲入看不見的鬥爭與「潛規則」網絡，從此一再遭封殺、雪藏，甚至遭到權貴侵害，身心都留下創傷，「我身體被玷污，心靈被撕裂了」。

于朦朧。（翻攝自微博）

老燈轉述于朦朧在簡訊裡提到，自己曾拒絕接受「親王」老男人家族的「好處」，也沒拿過他們的錢，但卻被懷疑手中握有他們在澳洲洗錢的關鍵USB。對方甚至在酒局上放話「要讓他閉嘴」。于朦朧形容那位「親王」眼神像狼般貪婪，每次靠近都讓他脊背發涼，也坦言自己很後悔進入演藝圈，「原以為能憑才華闖出一片天，結果夢想變成惡夢」。

簡訊最後，于朦朧向母親表達愧疚與不捨，稱自己就像一顆流星，「如果我走了，就仰望夜空，那顆劃過的流星，就是我」，並以「媽媽我愛您」作結，說出身為人子最後的歉意與深情。

目前這份「簡訊遺書」仍未獲獨立驗證，老燈也僅以口述公開內容，未提供截圖或原始檔案，真實性還有待釐清。不過這起事件，已讓演藝圈潛規則、權貴黑幕與權力結構再度成為外界高度關注的焦點。

