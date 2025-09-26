（專訪）指月亮會割耳朵？家家真實反應曝光 爆陳淑樺這首歌是部落神曲

〔記者陳慧玲／專訪〕中秋節即將來臨，從小喜歡看月亮的家家，也分享中秋回憶，對於早年民間傳說「指月亮會割耳朵」，她的反應也很逗趣。

家家從小就喜歡看月亮，分享中秋回憶。（記者王文麟攝）

家家明（27日）晚將在Legacy Taipei舉辦「月部落Fly to the moon」演唱會，她也會為歌迷獻唱新專輯《你給我的》新歌，家家喜歡月亮，當然也聽過各種傳說故事，但對於傳言小朋友「指月亮會割耳朵」這件事，她笑說：「 騙肖，怎麼可能？」她也分享喜歡月亮的原因，「不像太陽那麼刺眼，感覺有冷光的存在，我曾想像摸到月亮是冷或熱？我覺得是冷的。」至於中秋節，家家說：「以前會烤肉、賞月，最怕遇到下雨。」她最愛吃的是包紅豆餡的蛋黃酥。

請繼續往下閱讀...

家家推出新專輯《你給我的》。（記者王文麟攝）

推出新專輯《你給我的》，包括金曲歌王HUSH、韋禮安、小宇都參與創作，家家自己也寫了《月不落》，姊姊紀曉君也很喜歡她這首歌。以前在家鄉部落，家家會和會姊姊們合唱陳淑樺的《問》，她說：「我很喜歡這首歌，都會跟著唱，在部落像是神曲。」

五月天瑪莎擔任家家專輯的製作總監，家家說：「瑪莎是時間管理很厲害的人，忙我專輯，同時又管別人專輯，可以幫忙的事，他都會好好溝通 ，時間安排很好，他的思考邏輯很好，把關嚴格，但是會一邊罵，一邊把事情攬在身上。」

家家國小的時候，常參加唱歌比賽。（記者王文麟攝）

從幼稚園、國小開始，家家就被發現很會唱歌，國小她常代表參加唱歌比賽，「唱遊活動、康樂會，我都是康樂股長，會主持還要表演，偏鄉小學 大家都很害羞，不夠大方，但我是大方的，我會來安排節目，我國小就帶吉他去上學，我彈吉他唱歌，同學跳舞，下課20分鐘就拿出吉他彈。」她覺得很幸運，長大當歌手，做的就是從小喜歡的事情。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法