娛樂 音樂

陳泳希鼓起勇氣親自邀約「被傷透」 對象曝光是阿妹愛徒

〔記者陽昕翰／台北報導〕陳泳希上月舉辦了人生首場售票音樂會，邀請偶像持修擔任嘉賓，並首度公開兩人合作的新歌《你傷透了我》，讓現場歌迷搶先聽。

陳泳希表示：「我一直都很喜歡持修的音樂，加上很想找一個音樂風格相近的歌手，於是鼓起勇氣詢問他願不願意合作，很開心他答應了！」持修則回憶，收到邀約時第一個想法是「酷喔！」聽完了陳泳希的音樂後更直呼「更酷了！」

陳泳希（右）與持修合作新歌。（華研國際提供）陳泳希（右）與持修合作新歌。（華研國際提供）

持修認為，陳泳希把華語音樂做出了很多不同的樣貌，也有許多新的嘗試，他說：「聽完之後我自己也非常期待合作！」兩人一拍即合，順利展開新歌的製作。

陳泳希也透露，持修不僅酷，私下更是十分熱心。錄音時發現她還沒有固定的開嗓方式，持修便主動傳授自己的方法，讓她至今每次錄音或表演前都會使用，她開心直呼：「真的非常有用，謝謝學長！」持修則大讚泳希很有自己的想法，也很能接受新的挑戰：「當初一起完成這首歌的時候，她什麼都說好，而且不是敷衍，她是真的都會試試看，覺得她很棒。」他還透露在幫泳希配唱的時候，突然有一種「自己老了」的感覺：「她非常有創作能量跟有活力，也讓我看到了一些自己以前的影子。」

陳泳希（左）力邀偶像持修合作。（華研國際提供）陳泳希（左）力邀偶像持修合作。（華研國際提供）

呼應歌名《你傷透了我》，陳泳希分享曾經被朋友傷透的經歷，「可能被本來很好的朋友一夜之間莫名排擠，或是被信任的朋友傳出去秘密。」這些經歷導致她現在交朋友仍有陰影，沒辦法馬上就真心信任一個人。不過談到歌曲時，她反而笑說：「在唱這首歌的時候，我只覺得好好聽！好爽！有一種以前討厭我的人都沒有我過得好的心情。」她也自曝偶爾還是會偷偷去看對方的社群，確保自己真的過得比較酷，自嘲：「簡直就像偷窺前任的社群一樣。」前陣子公布的第60屆金鐘獎入圍名單中，陳泳希也憑著歌曲《懼絕逃生》再度角逐「戲劇類節目原創歌曲獎」，這已是她連續兩年入圍該獎項。

