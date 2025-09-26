李相沅領軍《BOYS II PLANET》出道組！崔立于無緣攜手鄭相炫最虐

李相沅在《BOYS II PLANET》從頭到尾都是第一名。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕Mnet男團選秀節目《BOYS II PLANET》昨天（25日）揭曉8人出道名單，最後毫不意外由前練習生組合Trainee A的成員李相沅奪冠，而台灣囝仔崔立于雖闖入決賽，不過最後以第10名作收，他與好友鄭相炫無緣一同出道，堪稱昨晚最虐的場面。

8人組成的限定男團名稱為「ALPHA DRIVE ONE」（ALD1），成員包括李相沅、周安信、賀鑫隆、金虔佑、張家豪、李 Leo、鄭相炫、金俊抒，最後金俊抒與人氣超高的柳岡旻、崔立于爭奪最後一個出道位，3位顏值實力都兼具，讓粉絲都難以割捨，實在相當殘忍。

「ALPHA DRIVE ONE」將展開為期5年的活動，成員總共有5位韓國人、3位中國人，李相沅從頭到尾都保持第一名，最後也由他成為「ALPHA DRIVE ONE」的C位，完全沒有出現任何翻轉。不過值得一提的是，在昨天公開「ALPHA DRIVE ONE」的成員之後，主持人金在中竟然宣布「還沒有結束，最後一場比賽現在才開始」，接著就公布《Planet C Home Race》，將在韓國時間12月6日首播，消息一出，讓在場選手都十分詫異，甚至滿頭問號。

當初《BOYS II PLANET》將練習生分成「K組」、「C組」，K組大多是韓國人或是在韓國公司培訓的練習生，C組則大多是華人，所以此次又搞了一個疑似是為C組選手量身訂做的《Planet C Home Race》，讓網友都十分傻眼，紛紛怒批，「那這樣當初就把K、C分開比賽就好啦，這樣崔立于、岡旻都會出道了」、「Mnet怎麼能十年如一日的討厭啊」、「K、C如果分開，一切都會改變」、「要做C，怎麼不做K呢？」、「在韓國出道的成員也想跟中國人一起出道啊，這樣韓國就能有更多人入選啦」、「這真是最好笑」、「是Mnet啊，何必大驚小怪」。

