自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

分手還要還錢？熊熊自曝轉十幾萬給前男友 曾為錢被初戀嗆「閉嘴」

熊熊分手被討錢，曾闊氣轉6位數給前男友。（戀愛熊天秤提供）熊熊分手被討錢，曾闊氣轉6位數給前男友。（戀愛熊天秤提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕黃豪平和熊熊主持《戀愛熊天秤》日前針對情侶是否該「AA制」進行網路投票，有高達76%網友認為男女之間就應該要「AA制」，熊熊回憶自己的初戀算是「被男友養」，熊熊說： 「我前男友大我近十歲，當時他豪氣地說你不用工作，我養你，因此平時我就負責打掃等家務，沒想到一吵架，男友就會翻舊帳吼，你都是我在養，閉嘴！」

主持人黃豪平與熊熊一致認為，若戀愛中長期由單方面出錢，感情容易失衡，不過熊熊也特別區分AA制在戀愛與婚姻下認定應該有所不同，熊熊認為若是婚後有小孩而且沒有長輩能幫忙照顧，一定有人要犧牲工作留在家，這時留在家中付出家務勞力的一方仍然有話語權，熊熊說：「因為請保母、打掃阿姨都要錢，我在家裡做這些，其實就是在幫忙省錢。」

熊熊曾因為錢被初戀吼閉嘴。（戀愛熊天秤提供）熊熊曾因為錢被初戀吼閉嘴。（戀愛熊天秤提供）

伴侶雙方對金錢要有共識是因為談錢容易傷感情，熊熊自曝過去有一任男友非常大男人，不僅約會全買單，還動不動就送精品，熊熊拒絕收禮還被男友撒嬌情勒，相處下來覺得三觀不合，最後提出分手，沒想到對方竟要求「我送你的東西，都要還我。」她坦言自己個性不喜歡欠人情，於是爽快答應，熊熊說:「我問他要錢還是要東西？結果男方選擇要錢，最後轉了十幾萬過去，後來再把那些精品拿去變賣，最後卻只換回區區五千元。」

《戀愛熊天秤》中也談到男女初次約會，建議不要AA制，因為若是男生主動付錢會超級加分，因為顯得大方而不小氣，特別來賓也是脫口秀演員佳諭就分享好友曾跟一個男生初次約會去吃丼飯，一人點了豬排、一人點了雞排，用餐時兩人交換一塊肉吃，結果結帳時，除了AA制外，男生認為豬排比較貴要求女生給他10塊以示公平，讓黃豪平和熊熊大傻眼，熊熊說：「要是我會把錢全部付掉，外加把錢砸他臉上，此生永不見。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中