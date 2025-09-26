自由電子報
娛樂 最新消息

屈中恆蘇永康遭指「失德藝人」 中國再出重手抵制：3大堅決

〔記者蕭方綺／台北報導〕屈中恆日前參與舞台劇《寶島一村》北京巡演時，被挖出20年前吸毒醜聞，最終舞台劇確定換角並取消，接著香港歌手蘇永康也被指23年前染毒，最終在溫州的演唱會取消，中國口中的「失德」藝人紛紛被出手。廣電總局昨（25日）召開新聞發布會，重申「堅決抵制違法失德人員」的治理要求，副局長韓冬表示，將會修訂《電視劇管理辦法》，並提到「3大堅決」，包括堅決防止過度娛樂化，堅決治理天價片酬，堅決抵制違法失德人員。

屈中恆參與舞台劇《寶島一村》。（資料照，記者王文麟攝）屈中恆參與舞台劇《寶島一村》。（資料照，記者王文麟攝）

廣電總局副局長韓冬在國新辦新聞發布會上透露，正在修訂《電視劇管理辦法》等一批管總定向的規章制度，為影劇治理提供法治保障。

蘇永康。（資料照，記者潘少棠攝）蘇永康。（資料照，記者潘少棠攝）

韓冬指出，要認真落實文娛領域綜合治理部署，並列出3大堅決，堅決防止過度娛樂化，堅決治理天價片酬，堅決抵制違法失德人員，加強編劇、導演、製片人、經紀人和青年演員的系列培訓，教育引導從業人員堅持把社會效益放在首位，樹立良好的社會形象。

韓冬在國新辦新聞發布會上透露，正在修訂《電視劇管理辦法》等一批管總定向的規章制度，為影劇治理提供法治保障。（翻攝自微博）韓冬在國新辦新聞發布會上透露，正在修訂《電視劇管理辦法》等一批管總定向的規章制度，為影劇治理提供法治保障。（翻攝自微博）

他口中的「失德」藝人，明確指出涉毒、逃漏稅、嫖娼等違法藝人、還有政治立場錯誤和失德藝人，這些人將被全面禁用，復出將會面臨抵制。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

