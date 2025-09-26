兩人合計欠債逾3億！馬國畢曬與澎恰恰合照 自嘲「負負得正」

馬國畢（左）曬出與藝人澎恰恰的合照。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人馬國畢25日在臉書分享與主持人澎恰恰的合照，引發關注。兩人近年皆因龐大債務備受矚目，據了解，兩人欠款金額合計超過新台幣3億元。即便如此，兩人仍積極工作還債，馬國畢更幽默留言：「會負負得正嗎？」引來網友紛紛打氣支持。

馬國畢過去因沉迷簽賭欠下約5,000萬元債務，房產、家庭皆因此失去。為還清欠款，他不僅勤跑通告，還兼任Uber司機、搬家工人，靠著多年努力，目前債務已降至約600萬元，距離清償僅一步之遙。

澎恰恰則於2020年宣布破產，背負約2.4億元債務。當時他因投資電影連連失利，導致資金缺口擴大。之後透過好友引薦，他積極接演出、投入中國直播帶貨事業，已還清大部分債務。

此次合照曝光，不僅展現兩人在低谷中奮力求生的態度，也帶來正面能量。不過也有不少網友關注馬國畢消瘦許多，提醒他要注意健康。

