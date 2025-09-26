《中文怪物》引爆話題！吳鳳點出台綜老毛病：創意不足、臉孔沒變

土耳其籍藝人吳鳳點出台灣綜藝劣勢。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬網紅「酷」近期打造YouTube大型節目《中文怪物》，邀請外國人挑戰各種中文關卡，節目一推出馬上成為網友熱議焦點。台灣女婿吳鳳也在25日發聲，大讚節目新鮮有趣，但同時語重心長地點出台灣綜藝節目的兩大劣勢。

吳鳳直言，台灣綜藝「創意太少、做法太老派」，長年無法突破瓶頸。他也觀察到，目前電視觀眾大多是長輩，年輕人缺乏興趣；更糟的是，主持人臉孔幾乎沒有變化，節目內容也大同小異，難以吸引新觀眾。

他拿美國和韓國節目對照，表示美國綜藝每年都有新面孔，韓劇更不斷翻新，連他妹妹都因韓劇開始學韓文，反觀台灣卻陷入內容重複的困境。

對此，吳鳳認為《中文怪物》正好證明了一件事：「為了要做出新鮮的內容，需要一個有想法的團隊，內容要符合新時代潮流，也需要多看其他國家怎麼做」，他也期盼未來台灣無論網路還是電視，都能孕育更多新鮮題材，帶給觀眾驚喜。

