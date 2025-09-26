自由電子報
娛樂 最新消息

Coldplay演唱會「不倫戀」反轉！ 女方丈夫被爆同場約會新歡

安迪拜倫抱著同公司人事總監克莉絲汀卡伯特看Coldplay演唱會，當眾被抓包偷情。（翻攝自TikTok）安迪拜倫抱著同公司人事總監克莉絲汀卡伯特看Coldplay演唱會，當眾被抓包偷情。（翻攝自TikTok）

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國搖滾天團 Coldplay（酷玩樂團） 今年 7 月在美國麻州波士頓舉辦巡演時，大螢幕意外捕捉到一對「不倫情侶」的親密互動，影片迅速在網路瘋傳，引發全球熱議。

影片中，美國新創公司 Astronomer 的執行長拜倫（Byron）與人事總監克里斯汀（Kristen）被拍到在觀眾席上摟抱、親吻。鏡頭轉向時，克里斯汀急忙摀臉轉身，拜倫則蹲下躲避，但仍被完整錄下。事件曝光後，兩人相繼辭去職務，克里斯汀更與丈夫安德魯（Andrew）離婚，拜倫也與妻子分居。

然而，近日卻出現驚人反轉。《泰晤士報》引述消息人士爆料，克里斯汀的前夫安德魯當晚其實也在同一場 Coldplay 演唱會，並與另一名女子約會。而這名女子，如今已成為安德魯的新女友。

對此，安德魯的發言人強調，夫妻倆在演唱會事件發生前已分居數週，並早已決定離婚。發言人表示，離婚程序目前正在進行中，也呼籲外界尊重當事人的隱私。

