音樂

凍齡玉女消失20年內幕曝光 回到台灣親揭近況：最好的安排

〔記者陽昕翰／台北報導〕曾唱紅《陪我看日出》的新加坡歌手蔡淳佳重返台灣歌壇，12月將在台北開唱，對於回到出道地，她感性表示：「一切的安排都是最好的安排，雖然25年後才在台北初登場，但感謝水到渠成的時刻到了。」

回顧25年的音樂旅程，蔡淳佳透露，首張專輯《蔡淳佳Joi》發行後就陷入低潮，當時唱片公司改組，她一度黯然回到新加坡，甚至懷疑自己「耐不過5年」。沒想到現在卻挺過「5個5年」，依然持續在歌壇發光發熱，「很感恩還能站在這裡努力，並且有機會回到出道地台北開唱，要感謝帶過我的團隊，以及所有在我生命中出現的貴人們！」

蔡淳佳年底將在台灣開唱。（Joi Music / 淳萃文化）蔡淳佳年底將在台灣開唱。（Joi Music / 淳萃文化）

蔡淳佳起初被唱片公司塑造為玉女歌手，直到轉型獨立音樂後，真實的直爽個性，才被大眾開始發現，甚至近期她還發現自己是正港E人，成為社交場合的開心果。

今年蔡淳佳參加綜藝節目《百分百歌手》，過往一直被評為「歌紅人不紅」的她，這次翻轉形象、人氣水漲船高，更推出新歌《茉莉花香》、《兩個人間》。她正式啟動「相遇幾何 2025 Blue Note 限定音樂會」，非常期待年底能回到台灣開唱。

