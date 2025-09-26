金曲樂團血肉果汁機前進釜山音樂節 必吃韓國美食先列清單

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲樂團血肉果汁機今（26日）起至28日將在「2025年釜山國際搖滾音樂節」主舞台登場，除了以音樂交流，團員也期待吃到道地的韓國美食。

台北流行音樂中心推動國際合作，再度將台灣好音樂推向國際舞台， 今年的釜山國際搖滾音樂節邀請到Suede、The Smashing Pumpkins，還有Babymetal 等樂團參與演出，台灣的血肉果汁機也將前往展現音樂實力。

血肉果汁機將參加釜山國際音樂節演出。（北流提供）

北流董事長黃韻玲表示：「這次血肉果汁機登上釜山國際搖滾音樂節，不僅讓更多國際樂迷聽見台灣的聲音，也為北流與釜山的合作再添新頁。」年底的「北流耶誕小鎮」，也將由釜山國際搖滾音樂節推薦的交換團來台演出。

對於即將站上韓國舞台，血肉果汁機興奮直呼：「血肉要帶上台灣街頭的風景去嗨翻現場，讓觀眾身在韓國，卻彷彿靈魂已經來過台灣了！」雖然過去從未與韓國音樂人直接合作，但他們盛讚韓國樂壇的成熟度與勇於突破的精神，並期待未來能有交流機會。至於私下最期待的事，團員笑說：「當然是韓國美食！部隊鍋、醬蟹、烤肉，全都要吃一輪！」

