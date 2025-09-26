自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

金曲樂團血肉果汁機前進釜山音樂節 必吃韓國美食先列清單

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲樂團血肉果汁機今（26日）起至28日將在「2025年釜山國際搖滾音樂節」主舞台登場，除了以音樂交流，團員也期待吃到道地的韓國美食。

台北流行音樂中心推動國際合作，再度將台灣好音樂推向國際舞台， 今年的釜山國際搖滾音樂節邀請到Suede、The Smashing Pumpkins，還有Babymetal 等樂團參與演出，台灣的血肉果汁機也將前往展現音樂實力。

血肉果汁機將參加釜山國際音樂節演出。（北流提供）血肉果汁機將參加釜山國際音樂節演出。（北流提供）

北流董事長黃韻玲表示：「這次血肉果汁機登上釜山國際搖滾音樂節，不僅讓更多國際樂迷聽見台灣的聲音，也為北流與釜山的合作再添新頁。」年底的「北流耶誕小鎮」，也將由釜山國際搖滾音樂節推薦的交換團來台演出。

對於即將站上韓國舞台，血肉果汁機興奮直呼：「血肉要帶上台灣街頭的風景去嗨翻現場，讓觀眾身在韓國，卻彷彿靈魂已經來過台灣了！」雖然過去從未與韓國音樂人直接合作，但他們盛讚韓國樂壇的成熟度與勇於突破的精神，並期待未來能有交流機會。至於私下最期待的事，團員笑說：「當然是韓國美食！部隊鍋、醬蟹、烤肉，全都要吃一輪！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中