自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

日本樂團難忘太陽餅滋味 「搖滾台中」攜手雙金得主洪佩瑜飆唱

〔記者陳慧玲／台北報導〕日本人氣樂團 Cody・Lee （李） 曾來台拍MV，難忘台中美味的太陽餅滋味，10月將再次來台參加「2025 搖滾台中」，並將攜手雙金得主洪佩瑜同台演出。

洪佩瑜期待與日本樂團的同台演出。（台中市政府提供）洪佩瑜期待與日本樂團的同台演出。（台中市政府提供）

「2025 搖滾台中」，10 月 11、12 日在台中圓滿戶外劇場與文心森林公園登場，日本樂團 Cody・Lee （李） 對於台中不陌生，這次來台演出想再去逛台中總站夜市，另外也誇讚：「台灣的樂迷非常熱情！」希望安排曲目呈現能讓歌迷享受的歌單，他們對搖滾精神的定義是：「不違背本能，真實地做自己。」

日本樂團Cody・Lee （李） 難忘台中太陽餅滋味。（台中市政府提供）日本樂團Cody・Lee （李） 難忘台中太陽餅滋味。（台中市政府提供）

曾獲得金曲新人獎和金馬最佳原創電影歌曲的洪佩瑜，將與Cody・Lee （李） 合作演出，她談到：「去年很開心有機會受到Cody・Lee （李） 的邀請跟他們合作《Ghost 》這首單曲，這個合作的發生很難得，有機會可以真實面對面一起共演更是難得。」她很開心第一次一起登台就獻給台中。她對台中有許多專屬記憶，會特地到台中歌劇院看喜歡的演出。

「搖滾台中」演出陣容還包括金曲歌王HUSH、老王樂隊等，並將再次與日本富士搖滾音樂祭 ROOKIE A GO-GO 舞台合作，邀請多組優秀的日本新秀樂團來台演出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中