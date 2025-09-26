日本樂團難忘太陽餅滋味 「搖滾台中」攜手雙金得主洪佩瑜飆唱

〔記者陳慧玲／台北報導〕日本人氣樂團 Cody・Lee （李） 曾來台拍MV，難忘台中美味的太陽餅滋味，10月將再次來台參加「2025 搖滾台中」，並將攜手雙金得主洪佩瑜同台演出。

洪佩瑜期待與日本樂團的同台演出。（台中市政府提供）

「2025 搖滾台中」，10 月 11、12 日在台中圓滿戶外劇場與文心森林公園登場，日本樂團 Cody・Lee （李） 對於台中不陌生，這次來台演出想再去逛台中總站夜市，另外也誇讚：「台灣的樂迷非常熱情！」希望安排曲目呈現能讓歌迷享受的歌單，他們對搖滾精神的定義是：「不違背本能，真實地做自己。」

日本樂團Cody・Lee （李） 難忘台中太陽餅滋味。（台中市政府提供）

曾獲得金曲新人獎和金馬最佳原創電影歌曲的洪佩瑜，將與Cody・Lee （李） 合作演出，她談到：「去年很開心有機會受到Cody・Lee （李） 的邀請跟他們合作《Ghost 》這首單曲，這個合作的發生很難得，有機會可以真實面對面一起共演更是難得。」她很開心第一次一起登台就獻給台中。她對台中有許多專屬記憶，會特地到台中歌劇院看喜歡的演出。

「搖滾台中」演出陣容還包括金曲歌王HUSH、老王樂隊等，並將再次與日本富士搖滾音樂祭 ROOKIE A GO-GO 舞台合作，邀請多組優秀的日本新秀樂團來台演出。

