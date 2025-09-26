（專訪）吳念軒認了「哭不出來」醫學指數0 隔7年靠演技翻盤叩關金鐘

〔記者李紹綾／專訪〕吳念軒以客家電視台影集《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）男主角獎，這是他繼《翻牆的記憶》後，相隔7年再次叩關金鐘。得知入圍後，他的情緒一波波湧上心頭，「一開始是笑，然後就莫名想哭，電話響起又哭，回想到拍戲點滴，更想哭。」

吳念軒相隔7年再次叩關金鐘。（記者潘少棠攝）

吳念軒坦言，自己平常不是淚腺發達的人，甚至醫學檢測數值為「0」，帶點乾眼症，自嘲：「難怪拍戲哭不出來。」不過他相信表演的重點不在於是否落淚，而是能否真實傳遞情感，「哭是一個最好傳遞情緒的工具，只要情感是真的，不一定要哭，觀眾自然能感受到」。

回想剛入行，他也曾經因為哭不出來而自責不已，「有次第一天拍戲就拍最後一集的重頭戲，我卡了很久，聽到劇組人員在想方案，我就覺得自己拖累大家，拜託導演多罵我，罵得越嚴重情緒越快出來。」他笑說當下還遇到風灌進眼睛、隱形眼鏡快掉的「物理干擾」，卻也因此學會「演員要想辦法解決問題，不是顧慮自己面子問題，就是要想辦法去完成這件事」。

吳念軒在《星空下的黑潮島嶼》飾演邱永貴。（客家電視台提供）

談到家人得知入圍的反應，吳念軒忍不住笑說：「是我主動貼給他們看的，我爸只傳了『恭喜你』，我媽只回一個貼圖，哥哥那時在上班，我還一個一個打電話說「要恭喜我」，結果我哥就問：『恭喜什麼？（入圍）這是你應該的啊！』」雖然表面冷淡，但吳念軒知道家人其實一直默默支持，「我媽每次都追問播出時間，有時我也不知什麼時候播，她就一直問，問到我很煩，才甘願去查。」他甚至主動在群組貼消息，「還要打電話一個一個提醒『快恭喜我』」，最後阿嬤得知消息也樂得直說要看重播。

至於身邊朋友，吳念軒身邊有一群從國中補習班認識、一路陪伴至今的老同學，他感慨說：「我們一群人真的很好，下課都會聚集在一起，也都認識對方的家長，陪伴彼此成長到現在，從13歲到現在，17年了耶！」他形容這些好朋友：「是我出道以來充電的對象，他們從以前就很了解我，所以分享什麼，他們也都不痛不癢、也不會說什麼，就是一直陪伴，我也會跟他們吐苦水，有時候無聊半夜沒事，他們是我想打電話就打電話的對象，第一次入圍金鐘得時候，也有找他們一起來觀禮，每個人都穿西裝來幫我加油」，甚至有朋友被他拉去客串《翻牆的記憶》，連哥哥也曾在電影《菠蘿蜜》裡當臨演，吳念軒笑說：「看到熟人演衝突戲真的很難忍笑。」

這段時間吳念軒也嘗試「無經紀人」模式，自己處理大小工作，他說：「才知道經紀人真的很偉大，對接事情最累、最煩，但也讓我學會更負責任。」他表示雖然麻煩，但覺得是寶貴體驗，「別人會問我是不是覺得很累，我都說很好玩，因為我喜歡體驗」。少了抽成是否有「穩穩拿」的開心感？他則有不同看法：「這是一體兩面的，不能怕給人家錢，不要怕分給經紀人或公司，因為你花的越多，才會賺的越多，大家互惠，我不會是因為不想給人家抽成才不合作，只是剛好年紀和心態及階段到了，想說可以試試看、體驗看看。」

《星空下的黑潮島嶼》是否有遺珠之憾？吳念軒認真回答：「每一個人都是遺珠。」至於典禮前會不會特別準備，他透露一定會先去廟裡拜拜，「從拍《紅衣小女孩2》之後，我就會固定回去新店的那間土地公廟，那邊的阿嬤還記得我是演虎爺。」如果得獎，他也早想好要將獎金分配用在公益，「一定會捐，特別是跟寵物相關的單位」。

