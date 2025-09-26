自由電子報
娛樂 電視

（專訪）吳念軒靠「痘痘定律」預知工作 隔7年再戰金鐘強抱她獻「窒息的愛」

〔記者李紹綾／專訪〕吳念軒以客家電視台影集《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）男主角獎，將與吳翰林、黃冠智、姚淳耀、黃迪揚、鳳小岳共同角逐。得知入圍時，他第一時間抱著狗女兒Takila反覆喊：「爸爸入圍了！」還笑說給了毛孩「窒息的愛」。

吳念軒以《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）男主角獎。（記者潘少棠攝）吳念軒以《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）男主角獎。（記者潘少棠攝）

2017年開始，吳念軒歷經金馬、金鐘、台北電影節的入圍，卻始終與獎座擦肩而過。這回心境更為平和，他說：「以前會很想得獎，但現在比較能以平常心看待，不會讓得失心綁架自己。」話雖如此，他依舊懷抱期待：「當然希望這次能有好成績，但結果如何都不會停下腳步，路還是要走。如果真的得獎，會是我30歲最好的禮物。」

吳念軒在《星空下的黑潮島嶼》飾演「阿貴」邱永貴。（客家電視台提供）吳念軒在《星空下的黑潮島嶼》飾演「阿貴」邱永貴。（客家電視台提供）

吳念軒上一次入圍金鐘已是7年前，這幾年間，他雖然曾感到迷惘，甚至羨慕其他演員接到好角色，但他學會了專注於自己的機會，並將《星空下的黑潮島嶼》視為人生里程碑：「這部戲讓我成長、收穫很多，是一個重要的轉捩點。」

吳念軒以《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）男主角獎。（記者潘少棠攝）吳念軒以《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）男主角獎。（記者潘少棠攝）

吳念軒分享，當初試戲「阿貴」是自己想拍攝內容、自己錄試鏡帶、自己剪接、自己送帶給導演，只為呈現最完整的狀態，「我很想要爭取，覺得這個角色在呼喚我，有一種感覺，我就是阿貴」，戲裡他全素顏上陣、曬黑膚色、維持規律作息，回歸最自然的狀態。拍攝時，劇組和臨演的全情投入，讓他更能感受角色的重量。

吳念軒在《星空下的黑潮島嶼》飾演「阿貴」邱永貴。（客家電視台提供）吳念軒在《星空下的黑潮島嶼》飾演「阿貴」邱永貴。（客家電視台提供）

現在「阿貴」已成為吳念軒的另一個名字，他說：「阿貴這個名字，對我來說很溫暖，在劇組裡面大家都這樣叫我，什麼事情都是叫阿貴，這名字很可愛。」笑說聽到「阿貴」反而比聽到「吳念軒」更自在，因為本名總讓他想起學生時期被老師點名的壓力，「我不喜歡人家叫我名字，以前都是被老師罵時才會叫全名。現在如果有人大叫吳念軒，我還是會瞬間變得很乖，說：『怎麼了？』所以我常跟人說叫我小吳就好」。

吳念軒以《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）男主角獎。（記者潘少棠攝）吳念軒以《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）男主角獎。（記者潘少棠攝）

大學就讀統計系的吳念軒，數學好得驚人，他原本的夢想是「開公司、賺大錢，找朋友和同學當員工」。回想高中填志願時，他還曾笑虧同學：「寫表演藝術科幹嘛？笑死了。」如今自己卻踏進了演藝這條路，他心想：「表演是一件很棒的事，如果能早點接觸到這麼棒的事情，我應該會更開心。」

吳念軒在《星空下的黑潮島嶼》飾演「阿貴」邱永貴。（客家電視台提供）吳念軒在《星空下的黑潮島嶼》飾演「阿貴」邱永貴。（客家電視台提供）

5月滿30歲的吳念軒，坦言曾短暫焦慮，「以前28歲會覺得30歲好老」，主要因為他擁有一張「娃娃臉」，常常被說「長得太年輕」，試鏡常因「與角色年齡不符」被刷掉，但他沒有氣餒，反而笑問：「我還可以讓人家覺得年輕多久？」他透露自己在《星空下的黑潮島嶼》也是逆齡演出。當時28歲的他，詮釋17歲的阿貴，戲裡甚至出現12歲的阿貴，相當於一次逆齡16年，好在「娃娃臉」讓他沒有違和感。

吳念軒自曝從沒做過醫美，直呼：「運動就是最好的醫美！」他從高中一路到大學都是「痘痘纏身」，鼻尖、臉頰常冒出又大又紅的痘痘，「很神奇，我有一個『痘痘定律』，每次要拍戲或有通告之前，就會突然冒痘，像是身體的預告」，他甚至笑稱，幾部代表作品的開拍前，都被痘痘「宣布」過，「所以我都會開玩笑說，長痘代表有工作來了」，至於近期是否又冒痘，他搞笑回：「快啦！長滿！」充分展現他對工作的熱情與樂觀。

