黃正音挪用公款43億韓元判決出爐 當庭致歉落淚：讓大家擔心了

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓女星黃正音涉嫌挪用自家公司資金約43.4億韓元（約9429萬元台幣），近日由濟州地方法院宣判，最終判處有期徒刑2年、緩刑4年，她當庭落淚向外界致歉，「抱歉讓大家擔心。」

韓星黃正音挪用公款43億判決結果出爐。（翻攝自X）

據韓媒報導，案件發生於2022年前後，黃正音自名下的全資經紀公司「訓民正音娛樂」挪用43.4億韓元，其中42億韓元流入加密貨幣投資，其餘資金則用於繳納稅款與信用卡費用。案件今年5月開審，黃正音在法庭上全面認罪，並於5月30日與6月5日兩度繳清全額。

法院考量黃正音誠實認罪、積極補償且無前科，最終裁定予以緩刑，她在宣判現場哽咽，「我甚至一輩子都沒進過警察局，聽到判決結果時忍不住哭了！」同時也向在場所有人及媒體致歉，「抱歉讓大家擔心了。」律師表明尊重判決，法院則重申給予緩刑的原因，在於資金已全數歸還，且屬首次違法。

