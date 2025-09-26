自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

黃正音挪用公款43億韓元判決出爐 當庭致歉落淚：讓大家擔心了

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓女星黃正音涉嫌挪用自家公司資金約43.4億韓元（約9429萬元台幣），近日由濟州地方法院宣判，最終判處有期徒刑2年、緩刑4年，她當庭落淚向外界致歉，「抱歉讓大家擔心。」

韓星黃正音挪用公款43億判決結果出爐。（翻攝自X）韓星黃正音挪用公款43億判決結果出爐。（翻攝自X）

據韓媒報導，案件發生於2022年前後，黃正音自名下的全資經紀公司「訓民正音娛樂」挪用43.4億韓元，其中42億韓元流入加密貨幣投資，其餘資金則用於繳納稅款與信用卡費用。案件今年5月開審，黃正音在法庭上全面認罪，並於5月30日與6月5日兩度繳清全額。

法院考量黃正音誠實認罪、積極補償且無前科，最終裁定予以緩刑，她在宣判現場哽咽，「我甚至一輩子都沒進過警察局，聽到判決結果時忍不住哭了！」同時也向在場所有人及媒體致歉，「抱歉讓大家擔心了。」律師表明尊重判決，法院則重申給予緩刑的原因，在於資金已全數歸還，且屬首次違法。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中