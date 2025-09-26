揭開火之納美人黑暗起源！《阿凡達3》曝全新預告火爆宣戰

奧娜卓別林在《阿凡達：火與燼》飾演全新納美人角色Varang。（二十世紀影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕金獎鉅導詹姆斯柯麥隆精雕細琢的科幻史詩《阿凡達》系列第3部《阿凡達：火與燼》昨（25日）晚曝光全新預告，山姆沃辛頓飾演的傑克蘇里與他的家人再度回歸，這一次他們將與潘朵拉上一個敵對的納美人部族展開戰爭。

山姆沃辛頓飾演的傑克蘇里在《阿凡達：火與燼》繼續為了保護家人而戰。（二十世紀影業提供）

這次的故事敘述從人類歸化納美族並當上首領的傑克蘇里、妻子納美戰士奈蒂莉及蘇里的家人，在經歷奮戰與傷痛後，依然必須展開全新冒險，也將面臨新登場反派的威脅。除了一如以往震撼的震撼視覺效果，更有比起前作更加磅礴的場面、更加刺激緊張的橋段，以及更加扣人心弦的情節。

柔伊莎達娜飾演的奈蒂莉，在《阿凡達：火與燼》依舊承受悲傷。（二十世紀影業提供）

主要演員包括山姆沃辛頓、柔伊莎達娜、雪歌妮薇佛、史蒂芬朗、凱特溫絲蕾等人都回歸演出，新加入的演員則包括曾演出《冰與火之歌：權力遊戲》的卓別林孫女奧娜卓別林，飾演全新納美人角色Varang。

《阿凡達：火與燼》全新海報。（二十世紀影業提供）

《阿凡達：火與燼》將於12月18日率領全球影迷一同重返視覺震撼壯麗的潘朵拉星，全台IMAX、4DX等特殊影廳同步上映。前作《阿凡達：水之道》也將於10月2日（四）至10月8日（三）重返大銀幕，全台限定一週上映。

《阿凡達：火與燼》最新預告：

