娛樂 最新消息

網紅夸克波波爆威脅刪片惹議！粉絲嘆：好心沒好報

〔記者邱奕欽／台北報導〕網紅「夸克波波」因自信態度在網路爆紅，但近日卻因與粉絲的糾葛掀起爭議。有粉絲透露，自己因同情她分手後的境遇，自行剪輯影片幫忙發聲，未料卻接到她私訊要求刪片，甚至被提及「不刪就走法律途徑」，讓支持者感嘆：「好心沒好報。」

網紅「夸克波波」疑威脅粉絲刪片惹議。（翻攝自IG）網紅「夸克波波」疑威脅粉絲刪片惹議。（翻攝自IG）

該粉絲指出，影片內容皆為夸克波波先前在社群公開的片段，自己僅是代為整理希望替偶像平反，但在收到訊息後，夸克波波卻強調影片屬「不實謠言」，若未刪除將採取法律行動。這段對話曝光後，引發不少網友討論，認為粉絲出於善意卻被威脅，直呼「好心沒好報」。

事件隨即在社群迅速發酵，而該名粉絲雖表示已配合將影片下架，但對於遭到夸克波波「法律威脅」感到失望，直言今後不再支持，事件一度讓外界質疑，夸克波波是否將熱心粉絲誤當「二創造謠者」。

事後，夸克波波再度發訊息致歉，坦承先前言語衝動、未經思考，並感謝粉絲過往支持，她也重申影片內容可能造成誤解，懇請協助刪除Facebook、Instagram、TikTok、Threads上的所有相關片段，最終雙方以簡短致謝結束對話。

