戲裡針鋒相對戲外互吹互捧！英國國寶把鬥嘴提升到另一層次

〔記者許世穎／綜合報導〕喜劇《沒好婚姻》曝光最新幕後花絮，見證「好合」不一定「好散」，影帝后班尼迪克康柏拜區和奧莉薇雅柯爾曼戲裡針鋒相對、戲外互吹互捧，連導演都大讚他們「把鬥嘴提升到另一層次！」

導演傑洛奇（左起）、奧莉薇雅柯爾曼、班尼迪克康柏拜區攜手泡製《沒好婚姻》。（探照燈影業提供）

最新花絮開頭就把班尼迪克和奧莉薇雅兩位影帝后級的喜劇功力表現得一覽無遺，戲裡的唇槍舌戰毫無保留火力全開，把對方批到體無完膚，卻又能保持皮笑肉不笑的高超功力！美國喜劇天后凱特曼金儂也背書：「那種優雅帶毒的英式幽默，只有他們才演得到位！」

班尼迪克康柏拜區在《沒好婚姻》展現爆笑演出。（探照燈影業提供）

班尼迪克康柏拜區大讚奧莉薇雅柯爾曼是英國國寶。（探照燈影業提供）

但兩人戲外反而互吹互捧，班尼迪克說奧莉薇雅除了是「英國國寶」外，更說：「與她合作非常有趣！」奧莉薇雅也回敬：「班尼是個天生的好搭檔，連耍嘴砲都比我溜！」連惺惺相惜都幽默感十足！《沒好婚姻》今天（26日）全台大銀幕開撕！

《沒好婚姻》爆笑幕後花絮：

