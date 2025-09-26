安以軒近況曝光！被目擊帶兒女就醫 曾被夏于喬封「最強媽媽」

〔記者邱奕欽／台北報導〕安以軒近況曝光，曾被夏于喬封為「最強媽媽」的她，日前被目擊帶著一雙兒女現身醫院看診，當天一身樸素休閒打扮，卻依舊不失質感，之後還被直擊與友人續攤聚會，直到凌晨才返抵內湖豪宅。

安以軒（左）與老公陳榮煉。（資料照，記者潘少棠攝）

安以軒丈夫陳榮煉3年前因涉非法博弈案遭拘提，去年被判刑14年，並與同案6人須共同繳納約新台幣75億元罰金。事件後，安以軒選擇淡出演藝圈，專心照顧孩子行事低調，雖然外界傳出她可能「復出搶錢」，但親近人士澄清是空穴來風，強調她主要心力都放在家庭與孩子身上。

請繼續往下閱讀...

對於外界關注，安以軒雖未公開現身澳門探夫，但透過律師持續奔走，過去甚至考慮親自探視，卻因擔心出境後恐遭限制，無法返台照顧孩子，才打消念頭。過去，安以軒也曾與王齊麟、宋芸樺、鄭元暢等好友聚會，未料卻被酸「冷血未探監」，對此她無奈回應並持續堅守母職。

即將迎來45歲生日的安以軒，社群平台多年未更新，不過她曾感性表示能靠摯友夏于喬等人的支持陪伴，才得以在風雨中撐過來。事實上，夏于喬確實也曾公開力挺給予鼓勵，直呼安以軒是她心中「最堅強的媽媽，也是最勇敢的女人。」

