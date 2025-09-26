三位主持相聚練兵！第62屆金馬獎揭曉星光大道主持人

〔記者許世穎／台北報導〕第62屆金馬獎將於10月1日公布入圍名單，金馬執委會昨（25）日揭曉星光大道主持陣容。由連續16年見證紅毯風采的楊千霈領軍，與第三度擔綱主持的徐鈞浩、曾任金馬60遞獎大使的彭千祐，共同迎接影壇盛會。執委會同步推出一支趣味影片，展現兩位男星如何獲得「紅毯女王」肯定，並分享主持祕訣。

金馬獎星光大道主持陣容由楊千霈（左起）領軍，與徐鈞浩、彭千祐共同迎接影壇盛會。（金馬執委會提供）

楊千霈一路陪伴華語電影成長，即使主持經驗豐富，仍覺得每次訪談都加深她對工作的熱愛，也提醒自己不忘演員初心。年底將推出舞台劇新作的她表示：「未來我會繼續用真誠與專業，迎接屬於電影的盛宴。」

從遞獎大使到第三度主持星光大道，徐鈞浩近年在第一屆臺北戲劇獎聚光大道的表現亦受矚目。他謙虛地說：「非常戰戰兢兢的再次接下挑戰，感謝金馬的信任，也很期待跟新夥伴激盪出不一樣的火花！」

彭千祐同樣曾是遞獎大使，去年憑《不良執念清除師》雙料入圍金鐘。他接到邀約時直呼：「不可能！怎麼會找我？」如今興奮大於緊張，並表示：「真的很開心！我會努力學習！」

三位主持人日前合體拍攝影片，很快建立默契。楊千霈率先建立討論群組，鼓勵兩位學弟分享生活近況，自己也公布新舞台劇計畫；徐鈞浩亦有新戲推出。彭千祐則幽默回應：「那我就是你們的頭號粉絲！」影片中三人展現自然默契，楊千霈出題考驗兩位學弟的反應與記憶力，徐鈞浩憑銳利眼力認出嘉賓，彭千祐則能倒背片名，雙雙獲得肯定。

第62屆金馬獎頒獎典禮將於11月22日在台北流行音樂中心舉行，台視全程直播，網路直播由MyVideo獨家播出，LINE TODAY同步轉播。海外觀眾除新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）可透過當地電視台收看外，其餘地區均可於金馬及台視YouTube頻道觀賞。更多消息將持續公布，請鎖定金馬官網、Facebook、Instagram或下載金馬APP掌握最新資訊。

