木村拓哉YouTube訂閱破200萬！日媒讚超會帶貨：簡直炸彈等級

木村拓哉深受歡迎，出道超過30年仍屹立不搖。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本天王木村拓哉一直是許多粉絲效仿的對象，不管是穿搭、髮型等等，總是引領著時尚的潮流。他自2024年1月1日開設了個人YouTube頻道，將近1年9個月，訂閱數已經超過200萬，木村拓哉更是超級帶貨王，他造訪過的商店人潮滿滿，引發熱烈討論。

日本媒體《週刊女性》報導，木村拓哉的YouTube頻道在9月15日達到200萬訂閱數大關，其中點閱率高達300萬的影片總共有20部，出道34年人氣依舊嚇嚇叫。

木村拓哉YouTube訂閱破200萬。（翻攝自YouTube）

該報導直言木村拓哉的影響力可說是「炸彈」等級的，他在9月13日發布的影片，是與演員山田裕貴一起前往人氣連鎖蛋包飯店，在公開之後，該店家的評論區滿滿都是「我是受到木村拓哉影響來吃的」留言。

山田裕貴（左）登上木村拓哉的YouTube頻道，一起前往連鎖蛋包飯店。（翻攝自YouTube）

木村拓哉（左）帶著末澤誠也去吃鰻魚飯。（翻攝自IG）

不僅僅是YouTube頻道，木村拓哉在9月13日於IG更新，透露與師弟「Ae! group」的末澤誠也一起到鰻魚飯店用餐的照片，據悉該間鰻魚飯店在木村拓哉家附近，常客透露：「以前他有與妻子工藤靜香一起來，後來工藤靜香也有帶著圈內朋友一起來。」常客更笑說：「女客人的訂位最近變很多，連店員都驚訝，而且來店裡的女客人，大多都開著木村拓哉的IG。」可見其影響力。

