娛樂 電視

（專訪）是我先看到的！林廷憶甜蜜告白：《影后》真人版「胖姐」就在身邊

〔記者蕭方綺／專訪〕24歲的林廷憶出道5年，今年靠影集《影后》入圍金鐘女主角獎。回首演藝路起點，她的啟蒙都是因為文學作品。高三時因喜歡小說《天橋上的魔術師》，在臉書看到得知要拍影集的消息，跑去試鏡，雖然沒入選，卻埋下想當演員的種子；上了大學，她因愛葉青詩集，參與短片《雨水直接打進眼睛》，也因這部片被現在的經紀人阿Jhu慧眼識英雄簽下，成了她人生中的「胖姐」。

林廷憶的演藝之路始於對文學的熱愛。（正常人影業提供）林廷憶的演藝之路始於對文學的熱愛。（正常人影業提供）

林廷憶在《影后》是新人演員「史艾瑪」，和鍾欣凌飾演的經紀人「胖姐」有個經典橋段，就是胖姐得知史艾瑪被簽走後，除了有風度祝福，也告訴史艾瑪自己的眼光果然沒錯，還說：「我就知道有一天你一定會是個明星，大明星！在他們知道前，我就知道了，你要記得是我先看到的。」這一幕讓許多人動容。

林廷憶（右）在《影后》和飾演經紀人的鍾欣凌，有許多精彩對手戲。（Netflix提供）林廷憶（右）在《影后》和飾演經紀人的鍾欣凌，有許多精彩對手戲。（Netflix提供）

林廷憶當時還在高雄讀中山大學外文系，阿Jhu突然聯繫上她，並透過視訊誠懇又透徹地詳談未來規劃，林廷憶笑說：「她突然聯繫到我，我也是很訝異，沒想到有人看到我！」後來她認為阿Jhu看起來很正派，加上她恰巧入選北影非常新人，要拍一系列個人照，阿Jhu特別請同事南下替她拍照，讓她備受感動。

林廷憶大三就開始拍《影后》。（Netflix提供）林廷憶大三就開始拍《影后》。（Netflix提供）

她受訪時不斷向經紀人阿Jhu告白：「阿Jhu就是我的『胖姐』，也是她先看到我的，我只想愛她一輩子！」惹得阿Jhu白眼連連，林廷憶解釋：「我很難信任別人，特別社恐，要遇到跟我氣味相投的人很難，我認定就是她了。」還說巨蟹座的阿Jhu很溫暖，讓她現在對巨蟹座都有莫名信任感。

