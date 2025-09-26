自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

（專訪）24歲林廷憶奪金鐘戲后門票！招認嚴藝文謝盈萱《影后》給震撼教育

〔記者蕭方綺／專訪〕今年是24歲的林廷憶出道第5年，就以第三部長劇集《影后》拿到金鐘60戲后門票，對上謝盈萱、楊謹華、柯佳嬿和張鈞甯、曾沛慈爭后冠。談到《影后》詮釋的新人「史艾瑪」，她心有戚戚焉，除了角色是新人演員，和她處境一樣之外，還透露和編導嚴藝文、雙金影后謝盈萱合作時，上了幾門「震撼教育」。

林廷憶（左起）在《影后》和老將謝盈萱、謝瓊煖、陳庭妮等人對戲，一點都不羞怯。（Netflix提供）林廷憶（左起）在《影后》和老將謝盈萱、謝瓊煖、陳庭妮等人對戲，一點都不羞怯。（Netflix提供）

她說嚴藝文是個溫暖的導演，也是以行動支持並放任演員做各種表演的導演，有時林廷憶不知怎麼表現角色，嚴藝文會以引導的方式跟她說：「這我也不知道怎麼演，但我們一起試試看。」話語間沒有高標準的指令，只有滿滿的愛護。

林廷憶短髮造型讓人眼睛為之一亮。（正常人影業提供）林廷憶短髮造型讓人眼睛為之一亮。（正常人影業提供）

林廷憶記得開拍第一天，她有場戲一直拉不好衣服，容易走光，沒想到嚴藝文也不糾正，只輕鬆對她開玩笑道：「大不了就露點囉！」讓原本還很緊張是不是自己問題導致演不好的林廷憶瞬間放鬆，她笑說：「本來擔憂一直找不到好的角度，但導演一句話就打消我的焦慮。」

24歲的林廷憶首度入圍金鐘，就面臨后冠之爭。（正常人影業提供）24歲的林廷憶首度入圍金鐘，就面臨后冠之爭。（正常人影業提供）

另外有場謝盈萱為林廷憶租房的戲，也讓她印象深刻，因為謝盈萱講完第一句台詞，明明沒有卡詞，卻馬上說「不好意思，我再來一次」，對自己的專業有高標準，讓林廷憶學到一課，她表示：「我沒想過演戲是這樣，一句話都不放過，要呈現這角色最好的一面。」

（專訪）24歲林廷憶奪金鐘戲后門票！招認嚴藝文謝盈萱《影后》給震撼教育林廷憶（左起）、鍾欣凌、陳庭妮、謝盈萱、編導嚴藝文、監製丁長鈺、謝瓊煖、楊謹華、楊貴媚、曾莞婷合作《影后》。
（資料照，記者王文麟攝）

她還稱謝盈萱私下是「誇誇狂魔」，下戲後總是給各種花式讚美，像是「妳剛剛坐下來那樣子好有魅力」，林廷憶害羞說：「我只是坐下來而已，很謝謝她給我精神上的鼓勵。」這回入圍金鐘，謝盈萱也特別打了段「長達6公分」的訊息給她，內容提到「親愛的林廷憶，我一開始就說很準，妳一定會紅，我看人很準吧」，文字真誠又可愛。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中