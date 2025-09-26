（專訪）24歲林廷憶奪金鐘戲后門票！招認嚴藝文謝盈萱《影后》給震撼教育

〔記者蕭方綺／專訪〕今年是24歲的林廷憶出道第5年，就以第三部長劇集《影后》拿到金鐘60戲后門票，對上謝盈萱、楊謹華、柯佳嬿和張鈞甯、曾沛慈爭后冠。談到《影后》詮釋的新人「史艾瑪」，她心有戚戚焉，除了角色是新人演員，和她處境一樣之外，還透露和編導嚴藝文、雙金影后謝盈萱合作時，上了幾門「震撼教育」。

林廷憶（左起）在《影后》和老將謝盈萱、謝瓊煖、陳庭妮等人對戲，一點都不羞怯。（Netflix提供）

她說嚴藝文是個溫暖的導演，也是以行動支持並放任演員做各種表演的導演，有時林廷憶不知怎麼表現角色，嚴藝文會以引導的方式跟她說：「這我也不知道怎麼演，但我們一起試試看。」話語間沒有高標準的指令，只有滿滿的愛護。

請繼續往下閱讀...

林廷憶短髮造型讓人眼睛為之一亮。（正常人影業提供）

林廷憶記得開拍第一天，她有場戲一直拉不好衣服，容易走光，沒想到嚴藝文也不糾正，只輕鬆對她開玩笑道：「大不了就露點囉！」讓原本還很緊張是不是自己問題導致演不好的林廷憶瞬間放鬆，她笑說：「本來擔憂一直找不到好的角度，但導演一句話就打消我的焦慮。」

24歲的林廷憶首度入圍金鐘，就面臨后冠之爭。（正常人影業提供）

另外有場謝盈萱為林廷憶租房的戲，也讓她印象深刻，因為謝盈萱講完第一句台詞，明明沒有卡詞，卻馬上說「不好意思，我再來一次」，對自己的專業有高標準，讓林廷憶學到一課，她表示：「我沒想過演戲是這樣，一句話都不放過，要呈現這角色最好的一面。」

林廷憶（左起）、鍾欣凌、陳庭妮、謝盈萱、編導嚴藝文、監製丁長鈺、謝瓊煖、楊謹華、楊貴媚、曾莞婷合作《影后》。

（資料照，記者王文麟攝）

她還稱謝盈萱私下是「誇誇狂魔」，下戲後總是給各種花式讚美，像是「妳剛剛坐下來那樣子好有魅力」，林廷憶害羞說：「我只是坐下來而已，很謝謝她給我精神上的鼓勵。」這回入圍金鐘，謝盈萱也特別打了段「長達6公分」的訊息給她，內容提到「親愛的林廷憶，我一開始就說很準，妳一定會紅，我看人很準吧」，文字真誠又可愛。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法