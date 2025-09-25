自由電子報
娛樂 最新消息

京本大我對著牆壁跟爺爺講話！媽媽嚇壞「早就去世了」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《陰陽眼見子》改編自同名恐怖喜劇漫畫，原菜乃華主演，集結新生代影星久間田琳加、Naenano、山下幸輝同台演出青春高校生。神秘的代課老師遠野善則找來人氣男團SixTONES成員京本大我飾演，他受訪時自爆小時候有靈異體質，竟知道已故爺爺的故事，讓媽媽也相當好奇。

《陰陽眼見子》神秘的代課老師遠野善找來人氣男團SixTONES成員京本大我飾演。（天馬行空提供）《陰陽眼見子》神秘的代課老師遠野善找來人氣男團SixTONES成員京本大我飾演。（天馬行空提供）

近期因演出日本版《不能說的·秘密》周杰倫一角而受到高度討論的京本大我，對於此次參與這部既恐怖又喜感十足的電影，坦言自己平常很少看恐怖片，一開始也很擔心自己無法駕馭，「所幸這真的是一部徹底顛覆恐怖片傳統印象的作品，拍攝現場野非常歡樂，中村導演給予的指令都非常精準，讓我開心地投入演出！」

京本大我（右）在《陰陽眼見子》中飾演老師，與學生有對手戲。（天馬行空提供）京本大我（右）在《陰陽眼見子》中飾演老師，與學生有對手戲。（天馬行空提供）

同時，也因為遠野老師在電影中段才登場，因此京本大我表示自己進組時，原菜乃華、久間田琳加、Naenano等人已經打成一片，在一旁看著她們嬉鬧真的有自己是「新老師」的感覺，「這不是我第一次演老師，但這次的老師角色和以往很不一樣，我覺得師生之間真的有一道牆呢！看著她們青春的模樣，都有種難融入的感覺，還忍不住跟經紀人感嘆『大家都好年輕啊』！」

被問到是否曾親身遭遇過靈異現象，京本大我透露其實自己小時候好像有靈異體質，3、4歲時有段時間常常對著什麼也沒有的牆壁說話，惹得母親忍不住問他到底看到什麼，京本大我：「我告訴媽媽很多關於爺爺的事情，但事實上爺爺在我出生時就已經去世了，照理說我應該不會知道那些資訊，所以我那時候應該是在跟爺爺說話吧！但隨著年紀增長，這種情況就漸漸消失了。」

原菜乃華（右起）、久間田琳加、Naenano因拍攝《陰陽眼見子》培養好感情。（天馬行空提供）原菜乃華（右起）、久間田琳加、Naenano因拍攝《陰陽眼見子》培養好感情。（天馬行空提供）

然而，儘管看不見，但京本大我表示長大後，每次電視上看到靈異景點畫面時，都會有種肩膀被重重壓住的感覺，因此後來都會盡量不去看。京本大我也笑稱，如果有機會還真想挑戰看看女主角見子這個角色，試試看她的「視而不見」大招。《陰陽眼見子》將於10月3日在台上映。

