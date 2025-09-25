貴婦名媛辦潮玩聚 拉布布、哭娃、熊喵搶當女主角

〔記者胡如虹／台北報導〕不只BLACKPINK的成員Lisa、蔡依林愛拉布布（Labubu）、哭娃（Crybaby），這股潮玩風也吹到台灣貴婦名媛社交圈，拉布布（Labubu）、哭娃（Crybaby）、熊喵（Skullpanda）搭配名牌包搶當主角，充滿粉紅少女心，好玩又時尚！

貴婦名媛辦潮玩聚，拉布布Labubu、哭娃Crybaby、熊喵Skullpanda變成了主角。（記者胡如虹攝）

近年來流行拆泡泡瑪特的盲盒，很多明星都曾直播拆Labubu盲盒， BLACKPINK的成員Lisa更是拉布布的頭號粉絲，不時在IG曬她收藏的拉布布，還在演唱會上穿著粉色毛絨裝，帶著粉色的拉布布一起表演勁歌熱舞；而蔡依林則偏愛Crybaby，曾把哭娃放在肩膀上曬照，讓粉絲直呼太可愛了。

貴婦名媛也跟Lisa、蔡依林一樣愛潮玩，還辦起潮玩聚。（記者胡如虹攝）

舞蹈家曹金鈴和長庚生技的王瞶英、大元建設董事長蕭祥玲、安馳科技的董娘李珍華、瑞軒國際的董娘林守貞和蕭邦投資集團的董娘「旺嫂」林月枝、一杏牙醫的執行長陳昭蓉等貴婦名媛日前聚會，現場除了愛馬仕柏金包、凱莉包、LV、CHANEL香奈兒等名牌包時尚耀眼之外，拉布布、哭娃、熊喵、吉伊卡哇、愛馬仕小飛馬、Artificier人形手工吊飾等潮玩更是搶盡風頭。

長庚生技的王瞶英提的愛馬仕柏金包掛了萬聖節限定坐坐南瓜拉布布、象棋大冒險皇后、熊喵光織園系列的沐木。（記者胡如虹攝）

長庚生技的王瞶英提的愛馬仕柏金包掛了萬聖節限定坐坐南瓜拉布布、象棋大冒險皇后、熊喵光織園系列的沐木，長裙還別了歐洲限定版的哭娃和慵懶熊貓系列的熊喵，每隻潮玩都讓人看了少女心大噴發，忍不住玩把玩一下。

大元建設董事長蕭祥玲（左）和安馳科技的董娘李珍華也愛拉布布、哭娃。（記者胡如虹攝）

安馳科技的董娘李珍華跟王瞶英一樣充滿少女心，拉布布、哭娃、熊喵都是她的收藏，在家裡把LV包包掛上拉布布、哭娃、熊喵看了就覺得很療癒，只是出門不好意思掛這麼多潮玩，只能選擇性的帶著兩隻可愛潮娃出門。

蕭邦投資集團的董事長「旺哥」和「旺嫂」的愛馬仕柏金包掛上可愛的拉布布，時尚又童趣。（記者胡如虹攝）

蕭邦投資集團的董事長「旺哥」蕭輔旺和「旺嫂」林月枝一向注重時尚打扮，他們的愛馬仕柏金包掛上可愛的拉布布，既流行時尚又帶著童趣；而瑞軒國際的董娘林守貞的愛馬仕包包除了拉布布還有BURBERRY風衣熊，則是可愛、時尚又有個性。

瑞軒國際的董娘林守貞（左）和貴婦友人Lisa對潮玩各有所好。（記者胡如虹攝）

舞蹈家曹金鈴的LV包包吊了兩隻拉布布。（記者胡如虹攝）

舞蹈家曹金鈴的白色LV包包掛了兩隻露出9顆尖尖的牙齒的拉布布，和閨密大元建設董事長蕭祥玲和陳寶珠都喜歡拉布布、哭娃，覺得看到不同造型的拉布布、哭娃很療癒；她們的貴婦友人黃真純則不愛潮娃，喜歡愛馬仕的小飛馬、Artificier人形手工吊飾。

貴婦黃真純的愛馬仕柏金包上掛著小飛馬、Artificier人形手工吊飾。（記者胡如虹攝）

貴婦名媛的潮玩聚時，還把名牌包跟潮玩放在餐桌轉盤上展示，讓拉布布Labubu、哭娃Crybaby、熊喵Skullpanda變成了主角，十分有趣。

