吳慷仁開創小紅書「北京體驗喝豆汁」 網友傻眼：口音好刻意

吳慷仁開創小紅書帳號，首支影片體驗喝豆支，不過口音卻被台灣網友認為超故意。（小紅書）

〔記者葉姵妤／綜合報導〕吳慷仁去年簽約中國經紀公司「壹心娛樂」，事業版圖轉往中國發展。23日才在微博拋出驚喜消息，正式成立「吳慷仁工作室」。而近日又有新動態，被網友發現他開創小紅書了，第一支上傳的影片是他到北京體驗喝豆汁，影片一出後，引來熱議，其中最讓台灣網友看不慣的則是他的「中國口音」，認為他怪裡怪氣。

近日吳慷仁以「吳慷仁工作室 萌新版」為名開創小紅書帳號，分享在中國的日常動態。昨（24）日，上傳了第一支影片，到北京餐廳吃特色美食，先是品嚐了滷煮、燒餅夾肘子，吃到一半，店員將兩大碗豆汁端上桌，他拿起來聞了聞後，瞬間表情管理失敗，「哇，這個味道很特別啊」，接著拿起焦圈沾著豆汁一起吃，沒想到臉部表情顯得比剛剛更猙獰，似乎快看到上帝。

吳慷仁開喝前，手不斷的在碗附近來來回回，之後又狂問各種為什麼，甚至還害怕的開始吟誦詩句，替自己壯膽，掙扎許久後才一鼓作氣的乾杯眼前的豆汁，並給出評語「有一點惆悵，因為有一種一件事情辦完的感覺，整個人鬆了」，最後吃起炸灌腸壓壓驚。

影片一出，許多台灣網友都覺得他的口音怪怪的，跟之前在台灣發展時完全不同，「講話口音怪裡怪氣」、「這口音好刻意」、「為啥過去那邊，口音就要變這樣」、「舔著舔著舌頭都捲了」、「很重的討好感耶」、「口音嘴臉都好噁」。

