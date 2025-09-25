BLACKPINK粉絲快來打卡 JISOO快閃店信義區開張

BLACKPINK JISOO快閃店。（寬寬整合行銷提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女團BLACKPINK成員JISOO於2月發行個人專輯《AMORTAGE》，名稱結合了「Amor（愛）」與「Montage（蒙太奇）」，象徵愛情記憶的拼貼與重組，也將整張作品比擬為一部電影，串連起戀愛中各種高潮與低潮片刻。隨著專輯熱潮延燒，從年初開始推出以專輯與前導片為核心概念打造的亞洲巡迴限定快閃店，9月26日起至10月31日快閃信義區DREAM PLAZA，邀請粉絲走入宛如電影般的沉浸式音樂體驗。

整間快閃店最大的亮點，在於場景近乎完全複製《AMORTAGE》前導片的氛圍與畫面，讓粉絲能真實走進原本只存在於螢幕裡的世界。從前導片開場的電影戲院售票亭到大型粉色爆米花裝置藝術等，讓BLINK踏入空間的瞬間，宛如穿越螢幕，直接置身與JISOO在同一個愛情電影的場景之中，成為《AMORTAGE》故事的一部分。

請繼續往下閱讀...

BLACKPINK JISOO快閃店。（寬寬整合行銷提供）

紅色海報牆上完整呈現專輯中4首歌曲《earthquake》、《Your Love》、《TEARS》與《Hugs & Kisses》的視覺元素，專輯代表色紫色空間配上牆面上嵌著圓形鏡面，不僅呼應了專輯名稱「AMORTAGE」的蒙太奇意象，也讓觀者宛如置身於專輯的抽象情感具體化。

BLACKPINK JISOO快閃店。（寬寬整合行銷提供）

這次《AMORTAGE》快閃店不只完整複製了前導片的場景，周邊商品同樣成為粉絲矚目的焦點。除了黑版CD、NFC與APP三種專輯版本之外，其餘商品也超有誠意的皆為台灣首賣，包含服飾、鑰匙圈、相框、膠卷相機、海報、特別版票卡、杯墊、爆米花等，此場快閃店還有獨家滿額扭蛋，內容物更有機會獲得未公開親簽拍立得、親簽專輯、周邊鑰匙圈及特別版票卡等限量商品。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法