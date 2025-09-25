自由電子報
娛樂 最新消息

周采詩《泥娃娃》流產 戲外心臟不適3天：查不出病因

周采詩首度挑戰恐怖片，在《泥娃娃》詮釋遊走禁忌邊緣的陶藝家劉芯。（天予電影提供）周采詩首度挑戰恐怖片，在《泥娃娃》詮釋遊走禁忌邊緣的陶藝家劉芯。（天予電影提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕周采詩在靈異電影《泥娃娃》中首度挑戰恐怖片，詮釋遊走禁忌邊緣的陶藝家「劉芯」，她在不幸失去腹中孩子後，這份悲傷竟意外喚醒邪門泥咒。自己也是母親的周采詩直言：「光看劇本就被嚇得亂七八糟，分了三次才終於看完！」還透露拍攝期間心臟不適，去醫院檢查也找不出病因，幸好殺青後就自然恢復。

周采詩《泥娃娃》遊走禁忌邊緣，拍攝時心臟不適醫院看診竟查無病因。（天予電影提供）周采詩《泥娃娃》遊走禁忌邊緣，拍攝時心臟不適醫院看診竟查無病因。（天予電影提供）

周采詩在《泥娃娃》中完全突破以往形象，首次挑戰驚悚題材。她飾演的劉芯是知名陶藝家，作品中的人形泥偶背後隱藏神秘符咒，更將自己失去孩子的痛苦投射於創作中，營造詭譎氛圍。周采詩說：「有幾次等兒子睡著後，想好好讀劇本，結果讀一下就覺得太恐怖，如果一個人在家，我也完全不敢看。」最後分3次才終於把讀完劇本。

周采詩《泥娃娃》飾演的陶藝家，不幸失去腹中孩子後，這份悲傷竟意外喚醒邪門泥咒。（天予電影提供）周采詩《泥娃娃》飾演的陶藝家，不幸失去腹中孩子後，這份悲傷竟意外喚醒邪門泥咒。（天予電影提供）

在開拍前，劇組特地安排周采詩接受陶藝特訓，她一開始疑惑為什麼每週要去捏3小時的陶土？沒想到第一次上課後便欲罷不能，甚至上網訂購陶土在家繼續練習，直呼：「陶藝真的很迷人，難怪劉芯會沉溺在捏陶的世界裡。」因劉芯將陶土當成有靈的生命對待，周采詩回憶有幾場戲在拍攝當下非常投入，「我的動作變得非常順暢，力道也越來越大，拍到最後真的覺得自己好像靈魂跟身體分離。」

楊祐寧《泥娃娃》片中角色認為太太出現怪異行為，可能與一尊泥偶有關聯。（天予電影提供）楊祐寧《泥娃娃》片中角色認為太太出現怪異行為，可能與一尊泥偶有關聯。（天予電影提供）

問起初次拍恐怖片，有沒有遇到不可思議的情況？周采詩分享拍攝期間有突然感到「心臟不適」，心跳變很快、跳很大力，還持續3天，「擔心我可能生什麼病，就去醫院做了一連串的檢查，但是都檢查不出任何問題或病兆。」醫生推測可能是壓力與睡眠不足造成，好在殺青後這些症狀就慢慢消失，周采詩笑說：「我只想快點跟劉芯這個角色說拜拜，慢走不送！」

最新釋出的電影同名主題曲《泥娃娃》同樣緊扣母愛且結合最詭異童謠的基調，歌曲由麋先生喆安與W.LIN譜曲、白安填詞，最後交由丁噹以「柔中帶鬼氣」的聲線詮釋。歌詞「你是我埋在胚土裡的愛，揉不出我想念的模樣」將未竟的親情化作音符，唱進泥土之中。丁噹形容：「這首歌像是一位母親對空房間的低語。」從輕聲哼唱到副歌的深沉撕裂，帶大家感受到《泥娃娃》不安卻無法抗拒的情感旋渦。

電影同名主題曲《泥娃娃》由丁噹獻聲，唱出對「未曾來到世界的孩子」最深的思念。（相信音樂提供）電影同名主題曲《泥娃娃》由丁噹獻聲，唱出對「未曾來到世界的孩子」最深的思念。（相信音樂提供）

事實上，丁噹獻唱主題曲早就有線索，日前發布的《泥娃娃》首支預告，上線僅24小時便衝破百萬人次觀看，至今已累積破230萬點閱，網友都在討論開頭聽到詭異女聲哼唱「泥娃娃，泥娃娃，一個泥娃娃」就全身起雞皮疙瘩，原來這個令人發毛的「真聲」就來自丁噹。導演解孟儒也分享，最初在尋覓合適的主題曲歌手時，先邀請了丁噹的經紀人來看片，經紀人看完非常喜歡，回去就請丁噹錄一段清唱《泥娃娃》的歌聲給導演聽看看，導演表示：「我一聽到她唱出仿童聲版的《泥娃娃》，覺得詭異感十足！立即決定邀請丁噹擔任主題曲演唱者。」丁噹後來也看了電影，她直呼：「整部都融在恐怖的氣氛裡，蠻多情節都被嚇到，但也有被其中的感情感動。」電影將於10月9日全台上映。

點圖放大body

