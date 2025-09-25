日本樂團來台「被超商女店員搭訕」 神不擲骰子想嗑道地香腸

「神不擲骰子」鼓手黑川亮介。（雅慕斯娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本樂團「神不擲骰子」明晚（26日）7點半在Legacy Taipei開唱，二度來台，他們大讚台灣的人情味，主唱柳田周作表示：「到了台灣之後，覺得這裡只有好人，大家都過得很從容、步調慢。」他更進一步表示，本來在東京壓力很大，結果一到台北就瞬間放鬆了。

神不擲骰子由主唱柳田周作、吉他手吉田喜一、貝斯手桐木岳貢、鼓手黑川亮介組成，他們今天受訪希望眾人幫他們取很台的綽號，最後分別為「柳丁」、「吉寶」、「貢丸」、「小黑」，成員都十分滿意。柳田周作回憶起前年在高雄參加打狗祭時，感受到台灣人的熱情，「我們第一次海外演出就在高雄，觀眾很熱情，也不會害羞，全身都ENJOY。」

請繼續往下閱讀...

「神不擲骰子」貝斯手桐木岳貢。（雅慕斯娛樂提供）

在訪問中，柳田周作透露不太敢吃八角，因此對滷肉飯敬而遠之，不過臭豆腐他們倒是願意挑戰，記者還介紹「擲骰子吃香腸」的文化，好吃又好玩，讓成員們很想試試看看。此外他們抵台後在台北街頭閒逛，沒想到卻被搭訕。主唱柳田周作透露，他們進超商之後，女店員主動問他：「你們是日本人嗎？」柳田周作趁機向女店員介紹他們自己以及演唱會，對方也加了他們的IG，意外促進一段緣分。

「神不擲骰子」吉他手吉田喜一。（雅慕斯娛樂提供）

今年適逢成軍十周年，柳田周作透露心境上出現不少變化，以前很在乎流量，後來覺得有些疲乏，「與其追求第一名，不如當ONLY ONE，找出屬於自己的特色。」他們也希望未來能與血肉果汁機、大象體操等台灣樂團合作，吉他手吉田喜一、柳田周作都異口同聲大讚大象體操十分帥氣。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法