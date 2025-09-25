難忘20年前《藍色生死戀》來台！宋承憲竟直呼：青蛙蛋好吃

〔記者廖俐惠／綜合報導〕宋承憲、嚴正化主演韓劇《金子般我的明星》收視再創新高、圓滿落幕，談起相隔10年再合作的感想，嚴正化獲讚外貌更顯年輕，宋承憲卻被爆料是「大叔冷笑話」達人；宋承憲難忘來台初體驗，台灣國民手搖飲不僅好吃還很驚嚇。

《金子般我的明星》嚴正化（左）、宋承憲。（friDay影音提供）

由嚴正化、宋承憲主演的《金子般我的明星》，劇情描述一位曾經的頂級女明星遭遇車禍後失憶，以為自己一覺醒來就變成了普通中年婦女，她試圖找回失去的25年記憶和過往的輝煌地位，與為了重回重案組而偽裝成她經紀人的交警相遇後，展開一連串既爆笑又溫馨的浪漫喜劇故事。本劇開播後以有趣的劇情逐漸吸引觀眾目光，主演群不僅演技精湛，宋承憲還不時大方放送好身材，再加上中段還有池珍熙的驚喜客串，收視率一路穩健攀升，儘管播出最後一集時不巧宋承憲母親過世，最終依然改寫韓國付費頻道ENA今年「月火劇」的收視紀錄。

嚴正化、宋承憲跨海受訪的影片，這是兩人繼2015年的電影《帥氣的噩夢》之後再度合作，當被問到「暌違十年的對方有沒有不一樣的地方」時，嚴正化率先稱讚宋承憲的外型「完全沒有不一樣的地方，怎麼會維持得這麼好呢？」宋則幽默地嘴甜回應：「我倒是覺得前輩變得很不一樣耶，她變得很年輕，變得比十年前還要年輕」，逗得女方哈哈大笑。

《金子般我的明星》嚴正化。（friDay影音提供）

被追問「兩人有沒有外表和實際反差很大的時刻」時，嚴正化繼續讚美宋真的長得很帥，就像美男子雕像一樣，但忽然冷不防地爆料：「不過他也有呆萌的一面，他很喜歡老式的笑話，用韓文來說就是『大叔冷笑話』，他可以算是大叔冷笑話達人。」

宋承憲則認真回答道：「嚴前輩不管是以前或是現在，都保持著少女般的感性，非常單純、清澈的感覺。雖然她在演藝圈已是資深前輩，但她依然保有很少女，那種新人般的感覺，在拍攝現場不會展現出『我是前輩』的姿態，真的是個很善良的人，要保持這樣其實並不容易，因此才這麼多人喜愛著嚴正化前輩，她的這個樣子應該就是讓粉絲喜愛她的原動力吧」，讓嚴聽得是既開心又暖心。

《金子般我的明星》嚴正化（左）、宋承憲一起受訪。（friDay影音提供）

聊到宋承憲過往造訪台灣的經驗，他立即回憶起來，表示第一次到台灣是因為《藍色生死戀》，也不禁感嘆「時間真的過得很快」，接著分享了當時的趣事：「那時候去台灣第一次喝珍珠奶茶，由於那真的是很久以前，大概15或20年前了，給我們喝珍珠奶茶，我們喝了之後台灣人就問說好不好喝，接著問我們知不知道裡面是什麼，還說那是青蛙的蛋，我聽了就覺得雖然是青蛙蛋但也太好吃了，那時候應該還沒有傳入韓國，所以對這件事印象深刻」，邊說邊重現當年表情的模樣相當可愛。

《金子般我的明星》池珍熙。（friDay影音提供）

除此之外，池珍熙在劇中驚喜客串傾心於嚴正化的人氣男星「元班」一角也蔚為話題，嚴正化在近日接受韓媒訪問時透露了兩人繼《不能結婚的男人》之後時隔15年再次重逢的契機：「是我推薦池珍熙飾演這個角色的，非常高興能再次見到他，他依然很可愛，也很感謝他以帥氣的面貌出現在大家面前。」而對於劇中的搞笑擔當，實際年齡相差15歲的玄奉植，嚴正花則搞笑地說：「我非常喜歡玄奉植，每次見面都很開心。他的年齡是『孩子』，但外貌卻看起來跟我差不多，所以還不錯」。《金子般我的明星》全套12集已完整上架於friDay影音。

