網友瘋問莎白呢？她親曝《中文怪物》參賽關鍵

〔記者傅茗渝／台北報導〕法籍YouTuber「酷Ku」豪擲500萬元打造實境節目《中文怪物》最近正式上線，集結100位在台外國人比拚中文功力，一開播就成為話題焦點。不過，有網友注意到，美國人氣網紅媽媽莎白（Shaba）中文一流卻沒在名單內，紛紛好奇她為何缺席？

美籍網紅莎白中文流利卻缺席《中文怪物》，她親自拍片解釋原因。（翻攝自IG）

莎白在社群平台親自出面解惑，她透露原本不打算回應，但因詢問的人實在太多，甚至在街上都被攔下來問，只好拍影片說明：「原因其實非常單純。節目規定，若18歲前曾在台灣停留超過6個月，就不具參賽資格，所以我不符合條件。」

莎白13歲時就隨父親移民台灣，全家一住就愛上這片土地，如今更成為台灣媳婦，與老公育有兩個孩子，中文能力甚至被網友笑稱「比許多台灣人還強」。

莎白13歲移民台灣，中文能力驚人卻因規則卡關，無緣《中文怪物》。（翻攝自IG）

翻查《中文怪物》的報名規則，參賽者必須符合「18歲前未取得中華民國國籍」、「18歲前未在台長住超過6個月」、「父母皆非中文母語者」，以及持有身分證或永久居留證等條件中的任一項。這套門檻被不少網友認為十分用心，有助維持比賽公平性，也解開莎白為何無緣上節目的謎團。

