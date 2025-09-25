自由電子報
娛樂 最新消息

大展在即小山貓花蓮出任務 吊車大王40億白宮將見客

胡漢龑也加入救助花蓮光復災區行列，出錢又出力。（翻攝自臉書）胡漢龑也加入救助花蓮光復災區行列，出錢又出力。（翻攝自臉書）

〔記者邱琬智／台北報導〕樺加沙颱風重創花蓮，馬太鞍溪堰塞湖潰堤導致光復鄉嚴重傷亡，各界紛紛伸出援手。「吊車大王」胡漢龑也加入救災行列，出錢又出力，將原訂用於這周末舉辦重機械吊車展的兩台小山貓工程車，直接調派前往花蓮投入救災，還購買50萬元物資送往災區，另對罹難者提供每人1萬元慰問金，傷者每人3,000元，由鄉公所協助發放。不過由於媒體誤導他要捐出小山貓，他也澄清是派小山貓前去救災。

胡漢龑派出兩台小山貓工程車，前往花蓮投入救災。（翻攝自臉書）胡漢龑派出兩台小山貓工程車，前往花蓮投入救災。（翻攝自臉書）

常以「孤孤單單一個人…」為口頭禪的胡漢龑，是啟德機械起重工程公司老董，以擁有4妻14名子女及竹北豪宅「羅浮宮」聞名，近年更砸下40億元、在新竹寶山打造金碧輝煌新總部「啟德白宮」，佔地約4萬8000多坪的，宛如移植羅浮宮的法式風格內裝，金碧輝煌，引發關注。

啟德本周末連假舉辦「啟德重機械吊車展」，現場展示多部重型800噸以上各式吊車。（翻攝自臉書）啟德本周末連假舉辦「啟德重機械吊車展」，現場展示多部重型800噸以上各式吊車。（翻攝自臉書）

為慶祝啟德白宮落成，本周末連假（9月27日至29日），將在總部舉辦「啟德重機械吊車展」，現場將展示造價逾3億元、重達2,200噸、可吊起2,800噸巨物的履帶吊車，以及重型800噸各式吊車，還有全球最高、達104公尺的美國進口雲梯消防車，市值高達6至7千萬元，堪稱台灣史上最大規模展覽。胡漢龑指出，希望藉這個展覽讓民眾近距離感受重機械的震撼與工程技術的進步，也期待透過盛會展現台灣的工程實力，當然能夠進到他耗巨資打造的白宮參觀，更是機會難得。

吊車大王砸下40億元在新竹寶山興建金碧輝煌的「啟德白宮」總部。（翻攝自臉書）吊車大王砸下40億元在新竹寶山興建金碧輝煌的「啟德白宮」總部。（翻攝自臉書）

個性逗趣的吊車大王，經常以一襲東北大花服裝現身，風格雖然浮誇，其實長年熱心公益，此次賑災花蓮光復鄉，也第一時間前往救助。除了調派機具，也即時補齊災區急缺的圓鍬、雨鞋與照明設備等，他並承諾，若地方還需機具，鄉公所或消防隊可直接聯繫，他的公司將全力免費支援。

點圖放大body

